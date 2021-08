加州法院裁定把網約車司機定為合約商選舉提案違憲

【KTSF】

加州在去年通過22號提案,規定Uber和Lyft等的網約車司機並非公司僱員,而是獨立合約商,不過Alameda縣高等法院周五裁定這項提案違憲。

Alameda縣高等法院周五裁定22號法案違憲,而且不能執法,因為法案限制了未來立法將網約車司機介定為員工,從而跟隨勞工法例的權利。

22號法案由Uber和Lyft公司提出,去年獲59%加州選民支持通過,這個法案將網約車司機歸類為獨立合約商,而不是僱員,即是代表公司不需要為旗下司機提供任何僱用的勞工福利,包括醫保。

有勞工法例律師表示,Alameda縣高等法院的裁定,將會大幅增加網約車公司的財政壓力,他們將要支付大筆費用,為旗下司機提供社會福利和保險等的費用。

Uber和Lyft公司回應指,他們將會向法庭裁定提出上訴,與此同時,目前22號法案繼續生效,至於Lyft就補充指認為,法官做了很錯誤的決定,忽視了加州選民的權利。

有市府官員和一些民權組織就發推文慶祝支持法庭的裁決。

