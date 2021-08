阿富汗喀布爾機場混亂持續 美國緊急徵用民航機協助撤離

【有線新聞】

阿富汗喀布爾機場持續混亂,北約指過去一星期至少20人在機場一帶混亂中身亡。華府下令緊急徵用民航機支援撤離。七國集團領袖將在周二開會,商討阿富汗局勢和避免局勢升級。

喀布爾機場外繼續有大批人聚集,英國軍方指星期六的混亂造成多名平民死亡,當時塔利班向天開槍驅散聚集群眾,發生人踩人。

美國和德國警告,仍在當地的公民除非收到政府代表指示,否則切勿去機場,指機場周邊有安全威脅。美國官員透露現時最嚴重威脅,是在阿富汗的伊斯蘭國分支會發動襲擊,企圖傷害美國人及破壞塔利班管治。

目前仍有5,800名美軍駐守機場,國防部下令緊急徵用18架來自聯合航空、達美航空等5間航空公司的民航機,但並非直接前往局勢動盪的阿富汗,而是到各地美軍基地接走早前已離開阿富汗的人,是美國繼1990年代和2003年在中東軍事行動後,再次調動「民用後備航空隊」協助撤離。

塔利班再次指責美國造成機場一帶混亂和死傷,要求各國明確交代撤軍計劃。喀布爾市內有塔利班武裝分子持槍駐守街頭,檢查駛經車輛。有塔利班人員透露,高層將於數天內與全國34省中逾20個省的前首長或官員等會面,確保他們安全和尋求合作,但不會強迫他們投誠。

阿富汗傳媒報早前道,巴基斯坦外長庫雷希將訪問喀布爾並會見塔利班領袖,巴基斯坦外交部否認報道。

