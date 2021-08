Fremont阿富汗社區策劃如何幫助逃離塔利班的同胞（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

就在美國正在加緊撤離在阿富汗的美國人和盟友的時候,東灣Fremont的阿富汗社區,目前也在策劃如何幫助阿富汗人逃離塔利班。

阿富汗聯盟的Harris Mojadedi表示,自己也曾經歷過逃離,現在也正在幫助親友逃離,他表示,有些人雖有證件,但還是無法安全到達喀布爾機場,在這裡的社區感到無助。

代表Fremont的聯邦眾議員Eric Swalwell周五和這裡的社區舉行線上會議,討論如何能夠幫助融入新移民。

Swalwell說:「我們知道多年來,Fremont是許多阿富汗人在美國的起點,即使一個家庭,先是到芝加哥或紐約,他們或許還是會找來這裡,因為這是阿富汗社區的心臟。」

前一波的阿富汗難民,在Fremont建立了阿富汗社區,他們開始了許多社區組織、商店和清真寺,而現在這些組織也動員,準備迎來新一波的難民。

一間餐館表示,一半的收入還有賣出的T恤,將捐入幫助難民的基金中。

這裡的阿富汗社區表示,前一代的難民一樣受到在這裡的難民的歡迎,他們現在也要幫助新一代難民,感到受社區歡迎。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。