影評：《五彩繽紛》看一個中國母親為孩子的學習付出的故事

中國一個有學習障礙的孩子,母親把她帶到美國唸書的故事。

中國一個小鎮,在學校的一名清潔女工陳蘭,剛帶女兒上學就發現女兒梅梅有學習上的障礙,成為同學的笑柄。來自美國的音樂老師,看得出梅梅有閱讀障礙。學校無法給她所需要的教育,在美籍老師的安排下,陳蘭忍痛暫離丈夫。帶著梅梅到紐約老師姐姐的家,為輪椅上的海倫當管家。但是陳蘭不精通英語,在為女兒找特殊學校的過程也不斷碰壁。海倫原本認為無法幫助這對母女,但她的同情心遠大於自己的私心,也投入幫助梅梅找學校的工作。陳蘭也在這期間,私底下兼任幾份工作,來賺所需要的錢。梅梅在眾人幫助的情況下,是否能找到最適合自己的學習環境?

華裔導演胡安,約二十年前的電影《西洋鏡》,曾提名金馬獎最佳導演,並獲得最佳改編劇本。這部根據本身遭遇改編的 《五彩繽紛》,將劇情切斷分成這個歷程的幾個部分。劇情突顯母親為了要女兒“正常”,不惜付出自己幸福的犧牲。飾演母親的朱珠角色討好,令人感覺家長對孩子的期盼。而劇中媽媽和丈夫一些比較靜的鏡頭,和兩人隔空通訊的低調畫面,卻也叫人感動。而演女兒的赫小哈,在鏡頭面前也發揮自如,孩童的天真和伶俐表露。

影片最終是要觀眾知道,為人父母肯為孩子付出的一切。要在加上有貴人協助,大家希望的生活是有望爭取得到的。

《五彩繽紛》要給人們一絲生活中的希望。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在舊金山的AMC Metreon和南灣Santa Clara 的AMC Mercado 上映。

電影網頁:https://www.confettifilm.com/

“Confetti” Review: A moving tale of a mother’s determination to fight for her daughter’s learning future

Rating: 4 out of 5 stars

Now showing at San Francisco’s AMC Metreon and Santa Clara’s AMC Mercado