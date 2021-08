年輕家庭到Sierra國家森林露營不幸喪生 死因未明

【KTSF】

一對年輕夫婦帶著1歲女兒去優勝美地附近的Sierra國家森林遊玩時不幸喪生,死狀看起來平靜,旁邊還有一起出遊的愛犬,警方初步懷疑是有毒氣體或有毒植物所致。

丈夫Jonathan Gerrish是一名Google工程師,妻子Ellen Chung是一位亞裔瑜伽教練,女兒剛滿1歲。

8月15日,一家人帶著狗狗一起到優勝美地附近的魔鬼峽谷露營,距離優勝美地El Portal入口約15哩,這裡有一條著名的步道Hite Cove,有美麗的花田。

8月17日搜救隊接到報警後,在花田附近的小路上找到一家人和愛犬的屍體,死狀平靜,沒有外傷,警方立即將現場作為危險品現場封鎖處理,正式死因還沒有公佈。

由於當地原本是幾座廢棄的金礦山,初步認為可能與舊金礦排出的一氧化碳有關,同時也不排除附近可能有劇毒植物或劇毒藻類的存在。

