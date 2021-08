美國延長加拿大和墨西哥非必要旅遊限制

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於印度Delta變種病毒持續升溫,美國國土安全部延長對加拿大和墨西哥非必要的旅遊限制。

這項美國對加拿大和墨西哥非必要的旅遊限制延長至9月21日,自疫情以來,美國已經限制非必要的旅遊。

但這項旅遊禁令不適用於跨境貿易,美國公民、合法的永久居民,以及返學或看醫生的人士。

加拿大總理杜魯多表示,加拿大正在與美國政府磋商邊境開放的事情。

杜魯多說:「我們正在協調,並將繼續對未打針的人採取限制措施,我們已讓打齊針的美國人,到今年9月接受來自世界各地已打齊針的人,因為我們知道,第四波疫情會影響未打針或未完成接種的人,而接待已打齊針的人風險很小,而我們會繼續仔細監測。」

加拿大現在允許美國公民和永久居民入境,前提是他們必須已接種完整的新型肺炎疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。