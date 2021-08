聖荷西州大周四開學 學生終可重返校園（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聖荷西州立大學秋季學年周四開學,學生過去一年半上網課,現在終於可以重返校園。

聖荷西州立大學周四開學,學生過去17個月都上網課,現在可以面對面與同學和老師一起上課。

聖荷西州立大學三年級學生Quanson Trieu說:「就像一隻鳥在籠裡,現在返回校園,飛出鳥籠自由了。」

這個三年級學生主修營養與食物服務管理,周四回校上課,他說校園的衛生措施很嚴謹。

Trieu說:「所有人都需要戴口罩,有時候很難,我們的系主任不准我們在課堂上喝水,很不幸,如果我們需要喝水,就要走到外面喝一口,然後返回課室。」

這個女生是大學新鮮人,計劃主修心理學,周四上了第一堂課,她很期待親身上課。

聖荷西州立大學一年級學生Christine Nguyen說:「上網可很難與同學老師互動,現在可以親身會面,是好處,也是我為何這樣渴望返回校園。」

聖荷西州立大學是美國西部州分歷史最悠久的公立高等學府,目前有36,000名學生,4千名教職員,今個學年住宿舍的學生接近4千人,宿舍幾乎全滿,校方要求大學所有學生和教職員接種疫苗,超過9成的師生都已經這樣做。

聖荷西州立大學校長Mary Papazian說:「我們的遵守程度很高,超過90%、95%、96%,十分之高。」

除了要求師生接種疫苗之外,所有人都需要戴口罩,課堂之間有空餘時間,確保室內有新鮮空氣。

聖荷西州大目前一半課堂是面授課,15%的課堂是面授課與網課混合,另外35%課堂是網上授課,學生重返校園,對於附近的商業是好消息,因為有學生的光顧,生意重現生機。

