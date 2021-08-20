聖荷西州大周四開學 學生終可重返校園（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聖荷西州立大學秋季學年周四開學，學生過去一年半上網課，現在終於可以重返校園。

聖荷西州立大學周四開學，學生過去17個月都上網課，現在可以面對面與同學和老師一起上課。

聖荷西州立大學三年級學生Quanson Trieu說：「就像一隻鳥在籠裡，現在返回校園，飛出鳥籠自由了。」

這個三年級學生主修營養與食物服務管理，周四回校上課，他說校園的衛生措施很嚴謹。

Trieu說：「所有人都需要戴口罩，有時候很難，我們的系主任不准我們在課堂上喝水，很不幸，如果我們需要喝水，就要走到外面喝一口，然後返回課室。」

這個女生是大學新鮮人，計劃主修心理學，周四上了第一堂課，她很期待親身上課。

聖荷西州立大學一年級學生Christine Nguyen說：「上網可很難與同學老師互動，現在可以親身會面，是好處，也是我為何這樣渴望返回校園。」

聖荷西州立大學是美國西部州分歷史最悠久的公立高等學府，目前有36,000名學生，4千名教職員，今個學年住宿舍的學生接近4千人，宿舍幾乎全滿，校方要求大學所有學生和教職員接種疫苗，超過9成的師生都已經這樣做。

聖荷西州立大學校長Mary Papazian說：「我們的遵守程度很高，超過90%、95%、96%，十分之高。」

除了要求師生接種疫苗之外，所有人都需要戴口罩，課堂之間有空餘時間，確保室內有新鮮空氣。

聖荷西州大目前一半課堂是面授課，15%的課堂是面授課與網課混合，另外35%課堂是網上授課，學生重返校園，對於附近的商業是好消息，因為有學生的光顧，生意重現生機。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。