舊金山開始要求進入室內商業場所人士出示接種疫苗證明

【KTSF 黃恩光報導】

由周五開始,凡進入舊金山(三藩市)室內商業,包括酒吧、餐館堂食、健身室,以及1,000人或以上大型活動的人士,必須出示接種完整疫苗的證明。

周五開始進入舊金山餐館堂食用餐的人士,必須出示接種完整疫苗的證明,這間位於Mission區的中餐館已張貼告示,而不願意上鏡頭的顧客表示,向餐館出示了手機中的疫苗證明,市長布里德和市府官員探訪這間位於Valencia街的Pilates健身室,老闆表示很早就希望市府實行這項新規定,以保障員工和顧客的安全。

EHS Pilates老闆Tracey Sylvester說:「所有顧客和全體員工都支持,幾乎是懇求我們這樣做,我們就等市府領袖的全力支持。」

舊金山市府的經濟及勞動力發展辦公室為商業提供張貼告示,也會教導商業老闆如何訓練員工檢查顧客的疫苗證明,顧客可以出示州府發出的電子碼,出示接種完整疫苗的紙張正本,或可以用手機拍攝正本作為紀錄。

布里德說:「我們不是為了懲罰,而是希望這個城市可以更好,現在的Delta變種病毒前所未見,如果沒有疫苗的話情況更惡劣。」

舊金山衛生局局長Grant Colfax說:「我們不但憂慮第四波帶來的痛苦,而是設法盡量保持這個城市重啟,最重要就是讓小孩繼續回校學習。」

舊金山累計有44,000多宗新型肺炎確診個案,575人死亡,過去7日平均每天有181宗新的個案,目前有117人需要住院。

舊金山要求所有市府員工報告接種疫苗的狀況,提供疫苗證明,但有少數員工沒有在限期前作出回應。

布里德說:「目前要求所有人起碼報告他們是否接種了疫苗,只有非常少數人被停職,我們已預料到。」

目前有接近9成市府員工已經接種疫苗,一成的市府員工沒有接種疫苗。

