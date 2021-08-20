舊金山周五起光顧室內場所要提供接種完整疫苗證明（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市府提醒市民，從星期五起，餐廳和健身室等部份室內商店的顧客必須出示接種完整疫苗證明。

由星期五起，部份室內商業，包括餐廳、酒吧、健身室、戲院等地方，或者舉行超過1,000人大型活動場所，職員和顧客必須檢查員工及顧客的針卡，證明已完成接種疫苗，員工必須在10月13日之前完成接種疫苗。

法例不包括叫外賣的人士、戶外用餐顧客，也不包括12歲以下兒童，但所有人必須戴口罩進出那些商店。

民眾可以致電市府公共衛生局，舉報違規的商業，違例的商業可能會面對罰款，甚至停業。

如果商店顧客拒絕出示疫苗證明，店主有權不給他進入店鋪，非危險情況下，可以打311作出投訴，市府接駁到有關的專門部門去處理相關案件。

應急管理局外務特派專員林偉浩說：「即使有疫情或無疫情情況之下，所有餐廳有權拒絕為客人提供服務，違不違規或作出不合理行為，都可以拒絕服務。」

聯邦疾控中心（CDC）早前宣佈從9月20日起，會推出第三劑加強針，但舊金山市府表示，暫時會集中為未打齊針民眾接種。

公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說：「暫時來講，我們會專注在第一針和第二針，去提高全市的接種率，如果到時真的推出加強針，我們會考慮像原先分發方式，採取階段性或按群組，醫護人員可能最先接種。」

另外，由於新冠病毒檢測的需求增加，舊金山華埠花園角的檢測站，將由逢星期三增加至每日提供檢測服務，時間是早上9點半至下午兩點半，周三有400幾人去做檢測。

舊金山正面臨第四波疫情，七日平均確診數字現時是192宗，比兩星期前的289宗有緩和，染疫住院人數123人，71%市民完成接種疫苗，現時市府每日為500至600人接種疫苗。

舊金山市長布里德周四去到Fillmore夾Turk街公園，呼籲更多人接種疫苗，有一位母親表示，她的兒子因為無接種疫苗而染疫死亡。

母親Cassie Cook說：「過去6至8個月，38至60歲群組，很多入院的人都出不了院，因為他們沒有接種疫苗，他們死了，我的兒子死了。」

公共衛生局長Grant Colfax說：「我們不知將來如何，但只知越多人接種疫苗，越能對抗Delta變種病毒。」

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