舊金山周五起光顧室內場所要提供接種完整疫苗證明（視頻）

舊金山(三藩市)市府提醒市民,從星期五起,餐廳和健身室等部份室內商店的顧客必須出示接種完整疫苗證明。

由星期五起,部份室內商業,包括餐廳、酒吧、健身室、戲院等地方,或者舉行超過1,000人大型活動場所,職員和顧客必須檢查員工及顧客的針卡,證明已完成接種疫苗,員工必須在10月13日之前完成接種疫苗。

法例不包括叫外賣的人士、戶外用餐顧客,也不包括12歲以下兒童,但所有人必須戴口罩進出那些商店。

民眾可以致電市府公共衛生局,舉報違規的商業,違例的商業可能會面對罰款,甚至停業。

如果商店顧客拒絕出示疫苗證明,店主有權不給他進入店鋪,非危險情況下,可以打311作出投訴,市府接駁到有關的專門部門去處理相關案件。

應急管理局外務特派專員林偉浩說:「即使有疫情或無疫情情況之下,所有餐廳有權拒絕為客人提供服務,違不違規或作出不合理行為,都可以拒絕服務。」

聯邦疾控中心(CDC)早前宣佈從9月20日起,會推出第三劑加強針,但舊金山市府表示,暫時會集中為未打齊針民眾接種。

公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說:「暫時來講,我們會專注在第一針和第二針,去提高全市的接種率,如果到時真的推出加強針,我們會考慮像原先分發方式,採取階段性或按群組,醫護人員可能最先接種。」

另外,由於新冠病毒檢測的需求增加,舊金山華埠花園角的檢測站,將由逢星期三增加至每日提供檢測服務,時間是早上9點半至下午兩點半,周三有400幾人去做檢測。

舊金山正面臨第四波疫情,七日平均確診數字現時是192宗,比兩星期前的289宗有緩和,染疫住院人數123人,71%市民完成接種疫苗,現時市府每日為500至600人接種疫苗。

舊金山市長布里德周四去到Fillmore夾Turk街公園,呼籲更多人接種疫苗,有一位母親表示,她的兒子因為無接種疫苗而染疫死亡。

母親Cassie Cook說:「過去6至8個月,38至60歲群組,很多入院的人都出不了院,因為他們沒有接種疫苗,他們死了,我的兒子死了。」

公共衛生局長Grant Colfax說:「我們不知將來如何,但只知越多人接種疫苗,越能對抗Delta變種病毒。」

