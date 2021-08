再有聯邦參議員針後確診 學校應否規定戴口罩爭議持續

【KTSF 江良慧報導】

再有3名聯邦參議員出現針後感染新型肺炎,3人都已經接種完整疫苗,並且只有輕微症狀,自從7月以來,已經有幾名國會議員證實確診,另一方面,有關學校應否實施戴口罩令的爭議持續,而且更出現暴力場面。

有關口罩的激烈辯論演變成肢體衝突,在全國各地發生,在德州,有家長在一次老師見面會期間撕掉一名教師的口罩。

Eanes獨立校區總監Tom Leonard說:「不要把口罩戰爭牽涉到學校。」

Leonard發信給教職員和家長,說有學生家長毆打一名教師。

Leonard說:「你想打那些仗的話,到別處打吧,但不要牽涉到教師,他們的工作已經夠辛苦的了。」

在北卡加州,一名小學教師上星期因為口罩和一名家長發生爭執,期間被攻擊至要住院。

Amador縣聯合校區總監Torie F. Gibson說:「原本是家長和校長之間,該教師在那時候介入,女校長介入說,現在是時候離開,停手。」

該教師面部割傷要縫針,警方奉召到場目前正在調查事件,涉事家長沒有被捕。

該校區的總監發信給家長,說絕不會容忍有教職員在任何校園內被毆打。

另外在洛杉磯市府大樓外,幾十人示威反對要戴口罩,這次被襲擊的是一名記者,片段拍攝到有人打甩他的帽子,並扯走他的眼鏡,他當時正在做訪問。

洛杉磯時報記者James Queally說:「很快就爆發起來,不幸的是,這是我們看到的一種模式,在洛杉磯周圍的其他示威。

緊張氣氛和錯誤資訊,也蔓延至縣議會會議,就像在聖地牙哥這裡,有反對戴口罩的人士說:「你的孩子和他們的孩子將會窒息,他們會被問你打了多少疫苗,你一直是個乖小納粹嗎?歡呼,Fauci,歡呼,Fauci。」

佛州校區委員會會議也一樣,在Miami Dade的校委會會議,辯論持續數小時,反對者說:「你會知道什麼對我們孩子更好嗎?比父母知道更多?比生育這些孩子的人知道更多嗎?」

與此同時,在Tampa地區的Hillsborough縣,說:「我們是把孩子交給一種真誠無知和良心愚蠢的流行病。」

在路易斯安納州,這個中小學教育委員會會議就因為吵鬧的群眾拒絕戴口罩而要休會。

上星期在田納西州,混亂從校委會會議室開始,再蔓延至室外,群眾大聲喧嘩恐嚇離開的校委會成員,因為他們通過臨時口罩令,縣警要派人到場,協助校委會成員離開。

支持校內戴口罩的Michael Miller說:「家長走到停車場不應感到生命受威脅,這並非我認識的美國。」

教育學者就警告說,家長這些偏激行為,可能會令子女有樣學樣。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。