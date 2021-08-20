再有聯邦參議員針後確診 學校應否規定戴口罩爭議持續

【KTSF 江良慧報導】

再有3名聯邦參議員出現針後感染新型肺炎，3人都已經接種完整疫苗，並且只有輕微症狀，自從7月以來，已經有幾名國會議員證實確診，另一方面，有關學校應否實施戴口罩令的爭議持續，而且更出現暴力場面。

有關口罩的激烈辯論演變成肢體衝突，在全國各地發生，在德州，有家長在一次老師見面會期間撕掉一名教師的口罩。

Eanes獨立校區總監Tom Leonard說：「不要把口罩戰爭牽涉到學校。」

Leonard發信給教職員和家長，說有學生家長毆打一名教師。

Leonard說：「你想打那些仗的話，到別處打吧，但不要牽涉到教師，他們的工作已經夠辛苦的了。」

在北卡加州，一名小學教師上星期因為口罩和一名家長發生爭執，期間被攻擊至要住院。

Amador縣聯合校區總監Torie F. Gibson說：「原本是家長和校長之間，該教師在那時候介入，女校長介入說，現在是時候離開，停手。」

該教師面部割傷要縫針，警方奉召到場目前正在調查事件，涉事家長沒有被捕。

該校區的總監發信給家長，說絕不會容忍有教職員在任何校園內被毆打。

另外在洛杉磯市府大樓外，幾十人示威反對要戴口罩，這次被襲擊的是一名記者，片段拍攝到有人打甩他的帽子，並扯走他的眼鏡，他當時正在做訪問。

洛杉磯時報記者James Queally說：「很快就爆發起來，不幸的是，這是我們看到的一種模式，在洛杉磯周圍的其他示威。

緊張氣氛和錯誤資訊，也蔓延至縣議會會議，就像在聖地牙哥這裡，有反對戴口罩的人士說：「你的孩子和他們的孩子將會窒息，他們會被問你打了多少疫苗，你一直是個乖小納粹嗎？歡呼，Fauci，歡呼，Fauci。」

佛州校區委員會會議也一樣，在Miami Dade的校委會會議，辯論持續數小時，反對者說：「你會知道什麼對我們孩子更好嗎？比父母知道更多？比生育這些孩子的人知道更多嗎？」

與此同時，在Tampa地區的Hillsborough縣，說：「我們是把孩子交給一種真誠無知和良心愚蠢的流行病。」

在路易斯安納州，這個中小學教育委員會會議就因為吵鬧的群眾拒絕戴口罩而要休會。

上星期在田納西州，混亂從校委會會議室開始，再蔓延至室外，群眾大聲喧嘩恐嚇離開的校委會成員，因為他們通過臨時口罩令，縣警要派人到場，協助校委會成員離開。

支持校內戴口罩的Michael Miller說：「家長走到停車場不應感到生命受威脅，這並非我認識的美國。」

教育學者就警告說，家長這些偏激行為，可能會令子女有樣學樣。

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