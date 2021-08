West Bay Warriors女子壘球隊贏全國錦標賽冠軍（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

來自中半島San Mateo的West Bay Warriors女子壘球隊,最近贏得了全國錦標賽冠軍,這支隊伍有不少亞裔球員。

當最後一名打擊手被三振出局,West Bay Warriors隊員全體衝上了投手丘相互擁抱,就連評論員都不可置信的稱這支隊伍是「灰姑娘”逆襲成功。

球員Lauryn Horita說:「從沒想過會贏,尤其是這麼大的錦標賽,全國最棒的隊的比賽。」

這個全名為USA Softball Alliance Fastpitch Championship Series 16U Gold美國壘球錦標賽,是在7月30日在奧克拉荷馬城舉行,最後一場冠軍賽採取三戰兩勝制。

West Bay Warriors輸掉第一場比賽,贏了關鍵的第二場,最終場以3比1擊敗勁旅Corona Angels,然而要打進全國錦標賽,是經過過五關斬六將,過去5個月打了60多場比賽,無數個週末各地參賽,雖然是該隊有史以來最棒的成績,但教練說他知道這天一定會到來的。

Ray McDonald West Bay Warriors 教練說:「我們的對手有上千名球員,我們只有65到80名左右,這是很大的成就,被稱為灰姑娘,我們還是會持續每天練習,努力更上層樓,這是我們奪冠的原因。」

值得一提的是,West Bay Warriors是一隻族裔十分多元化的球隊,有不少亞裔球員,他們從小就開始打球,很早就進入球隊,成功的背後是淚水夾雜汗水,花很多的時間訓練及四處比賽,球員們坦承曾經也有過放棄的念頭。

球員Gabriella Lee說:「我們打不好的時候,隔天大家都還是出現練習,我們每天練習打擊,投球接球,為了球隊,練習的這麼久,如果放棄說不過去。」

家長Bonnie Lam說:「每一分錢都太值得了,我們投入的每一場球賽,我們了解這是一個很大的決心,有跟女兒解釋,相信我過程中也經歷很多波折。」

這些球員每次全國各地比賽,他們的父母必須花自己的時間跟團,旅途的花費也是一大筆經費,Bonnie Lam每一場都參加,她記得在猶他州比賽那天,氣溫高達華氏106度,而在奧克拉荷馬比賽,高溫對球員也是一大挑戰

球員Hannah Cushing說:「我記得當我抵達機場,我嚇到了,天啊,怎麼這麼熱又潮濕,我還只是走路,等到開始比賽暖身,我開始汗如雨下,好噁心。」

球員金心怡(Adyson Kim)說:「很開心,你可以跟好友一起到處旅遊,去不同的餐廳,看不同的東西。」

在美國高中,如果要參加體育活動,成績也要保持一定的水準,這群球員允文允武,課業成績也優秀。

劉凱心(Kylie Liu)說:「壘球對我們很重要,我們了解花很多時間在上面,學校也很重要,希望被大學徵召,非常艱難,有時候讀書讀到半夜。」

球員們都希望被理想的大學選中參加校隊,繼續打球。

