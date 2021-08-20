West Bay Warriors女子壘球隊贏全國錦標賽冠軍（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

來自中半島San Mateo的West Bay Warriors女子壘球隊，最近贏得了全國錦標賽冠軍，這支隊伍有不少亞裔球員。

當最後一名打擊手被三振出局，West Bay Warriors隊員全體衝上了投手丘相互擁抱，就連評論員都不可置信的稱這支隊伍是「灰姑娘”逆襲成功。

球員Lauryn Horita說：「從沒想過會贏，尤其是這麼大的錦標賽，全國最棒的隊的比賽。」

這個全名為USA Softball Alliance Fastpitch Championship Series 16U Gold美國壘球錦標賽，是在7月30日在奧克拉荷馬城舉行，最後一場冠軍賽採取三戰兩勝制。

West Bay Warriors輸掉第一場比賽，贏了關鍵的第二場，最終場以3比1擊敗勁旅Corona Angels，然而要打進全國錦標賽，是經過過五關斬六將，過去5個月打了60多場比賽，無數個週末各地參賽，雖然是該隊有史以來最棒的成績，但教練說他知道這天一定會到來的。

Ray McDonald West Bay Warriors 教練說：「我們的對手有上千名球員，我們只有65到80名左右，這是很大的成就，被稱為灰姑娘，我們還是會持續每天練習，努力更上層樓，這是我們奪冠的原因。」

值得一提的是，West Bay Warriors是一隻族裔十分多元化的球隊，有不少亞裔球員，他們從小就開始打球，很早就進入球隊，成功的背後是淚水夾雜汗水，花很多的時間訓練及四處比賽，球員們坦承曾經也有過放棄的念頭。

球員Gabriella Lee說：「我們打不好的時候，隔天大家都還是出現練習，我們每天練習打擊，投球接球，為了球隊，練習的這麼久，如果放棄說不過去。」

家長Bonnie Lam說：「每一分錢都太值得了，我們投入的每一場球賽，我們了解這是一個很大的決心，有跟女兒解釋，相信我過程中也經歷很多波折。」

這些球員每次全國各地比賽，他們的父母必須花自己的時間跟團，旅途的花費也是一大筆經費，Bonnie Lam每一場都參加，她記得在猶他州比賽那天，氣溫高達華氏106度，而在奧克拉荷馬比賽，高溫對球員也是一大挑戰

球員Hannah Cushing說：「我記得當我抵達機場，我嚇到了，天啊，怎麼這麼熱又潮濕，我還只是走路，等到開始比賽暖身，我開始汗如雨下，好噁心。」

球員金心怡（Adyson Kim）說：「很開心，你可以跟好友一起到處旅遊，去不同的餐廳，看不同的東西。」

在美國高中，如果要參加體育活動，成績也要保持一定的水準，這群球員允文允武，課業成績也優秀。

劉凱心（Kylie Liu）說：「壘球對我們很重要，我們了解花很多時間在上面，學校也很重要，希望被大學徵召，非常艱難，有時候讀書讀到半夜。」

球員們都希望被理想的大學選中參加校隊，繼續打球。

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