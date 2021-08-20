West Bay Warriors女子壘球隊贏全國錦標賽冠軍（視頻）

August 20, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 華人社區
(KTSF)

【KTSF 萬若全報導】

來自中半島San Mateo的West Bay Warriors女子壘球隊，最近贏得了全國錦標賽冠軍，這支隊伍有不少亞裔球員。

當最後一名打擊手被三振出局，West Bay Warriors隊員全體衝上了投手丘相互擁抱，就連評論員都不可置信的稱這支隊伍是「灰姑娘”逆襲成功。

球員Lauryn Horita說：「從沒想過會贏，尤其是這麼大的錦標賽，全國最棒的隊的比賽。」

這個全名為USA Softball Alliance Fastpitch Championship Series 16U Gold美國壘球錦標賽，是在7月30日在奧克拉荷馬城舉行，最後一場冠軍賽採取三戰兩勝制。

West Bay Warriors輸掉第一場比賽，贏了關鍵的第二場，最終場以3比1擊敗勁旅Corona Angels，然而要打進全國錦標賽，是經過過五關斬六將，過去5個月打了60多場比賽，無數個週末各地參賽，雖然是該隊有史以來最棒的成績，但教練說他知道這天一定會到來的。

Ray McDonald West Bay Warriors 教練說：「我們的對手有上千名球員，我們只有65到80名左右，這是很大的成就，被稱為灰姑娘，我們還是會持續每天練習，努力更上層樓，這是我們奪冠的原因。」

值得一提的是，West Bay Warriors是一隻族裔十分多元化的球隊，有不少亞裔球員，他們從小就開始打球，很早就進入球隊，成功的背後是淚水夾雜汗水，花很多的時間訓練及四處比賽，球員們坦承曾經也有過放棄的念頭。

球員Gabriella Lee說：「我們打不好的時候，隔天大家都還是出現練習，我們每天練習打擊，投球接球，為了球隊，練習的這麼久，如果放棄說不過去。」

家長Bonnie Lam說：「每一分錢都太值得了，我們投入的每一場球賽，我們了解這是一個很大的決心，有跟女兒解釋，相信我過程中也經歷很多波折。」

這些球員每次全國各地比賽，他們的父母必須花自己的時間跟團，旅途的花費也是一大筆經費，Bonnie Lam每一場都參加，她記得在猶他州比賽那天，氣溫高達華氏106度，而在奧克拉荷馬比賽，高溫對球員也是一大挑戰

球員Hannah Cushing說：「我記得當我抵達機場，我嚇到了，天啊，怎麼這麼熱又潮濕，我還只是走路，等到開始比賽暖身，我開始汗如雨下，好噁心。」

球員金心怡（Adyson Kim）說：「很開心，你可以跟好友一起到處旅遊，去不同的餐廳，看不同的東西。」

在美國高中，如果要參加體育活動，成績也要保持一定的水準，這群球員允文允武，課業成績也優秀。

劉凱心（Kylie Liu）說：「壘球對我們很重要，我們了解花很多時間在上面，學校也很重要，希望被大學徵召，非常艱難，有時候讀書讀到半夜。」

球員們都希望被理想的大學選中參加校隊，繼續打球。

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