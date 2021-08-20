聖荷西市長提出更嚴格疫苗令 待市議會表決通過（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西市長建議提出更加嚴格的疫苗令，規定在舉行50人以上活動的市府建築物，所有進出的訪客和職員都必須出示完成接種疫苗的證明。

聖荷西市長Sam Liccardo說：「在縣內確診數字上升之際，我們會盡全力保護市民。」

聖荷西鯊魚冰球隊的主場SAP中心，是其中一個將受影響的市府建築物，市長說有可能未來推出像舊金山（三藩市）一樣更嚴格的針卡要求。

SAP中心附近有酒吧老闆估計，生意可能會受到影響，他表示，平時很多球迷在看鯊魚隊的比賽之前來光顧，如果聖荷西的接種率夠高，球迷又不介意出示針卡，照去看比賽，影響會較少。

但是有拒絕接種疫苗的居民反對市長的提議，認為查疫苗證明除了侵犯她私隱之外，她都覺得每人應有權決定是否接種疫苗。

市長的提案將會在下星期二交由市議會表決，一經通過將會馬上實施。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。