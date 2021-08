聖荷西市長提出更嚴格疫苗令 待市議會表決通過（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西市長建議提出更加嚴格的疫苗令,規定在舉行50人以上活動的市府建築物,所有進出的訪客和職員都必須出示完成接種疫苗的證明。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「在縣內確診數字上升之際,我們會盡全力保護市民。」

聖荷西鯊魚冰球隊的主場SAP中心,是其中一個將受影響的市府建築物,市長說有可能未來推出像舊金山(三藩市)一樣更嚴格的針卡要求。

SAP中心附近有酒吧老闆估計,生意可能會受到影響,他表示,平時很多球迷在看鯊魚隊的比賽之前來光顧,如果聖荷西的接種率夠高,球迷又不介意出示針卡,照去看比賽,影響會較少。

但是有拒絕接種疫苗的居民反對市長的提議,認為查疫苗證明除了侵犯她私隱之外,她都覺得每人應有權決定是否接種疫苗。

市長的提案將會在下星期二交由市議會表決,一經通過將會馬上實施。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。