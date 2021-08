【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西一個危險路口今年4月發生肇事逃逸的致命車禍,警方周四公佈懷疑涉案車輛的影像,希望民眾提供破案線索。

車禍發生在Tully Road和Monterey Highway交界處,閉路電視拍到一輛淺色轎車在車禍發生前的畫面。

警方表示,這輛車相信之後撞到坐輪椅過馬路、一個有5個孩子的母親,她在事件中傷重不治。

死者母親表示,肇禍司機事發後,沒有探查受害人的生死,雖然無法挽回女兒的生命,但是希望能夠為女兒討回公道。

警方表示,在同一個十字路口,今年有4起致命車禍,不遠處也有兩起致命車禍,市府目前正在研究如何改善這個十字路口的安全。

