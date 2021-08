【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一個為長者而設的可負擔房屋即將接受輪候名單申請。

位於奧克蘭uptown 16街和17街的Oak Grove長者公寓,將於下星期一早上8時開始接受輪候名單申請,截止時間是星期五8月27號晚上8時。

這兩棟可負擔房屋總共有151個一睡房和兩睡房單位,專為62歲或以上人士而設,設有會所、花園和洗衣房,鄰近19街奧克蘭捷運站。

凡在下星期指定時間內完成以及提交申請的人士,都會列入抽籤名單,並非先到先得。

想查詢Oak Grove長者公寓的資料,可瀏覽:https://www.oaklandhousingauthority.com/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。