民調顯示加州州長罷免選舉支持和反對選民接近（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州選民下個月投票決定是否罷免州長投票，目前的民調顯示，在可能投票的選民中，支持和反對罷免的選民接近，州長紐森周四接受KPIX電視台的訪問，先是回答為什麼選民應該讓他繼續擔任州長。

紐森說：「我對加州引以為榮，在西方民主體制中，加州的成就屬最強，過去5年取得21%的經濟增長，8千億的財政盈餘，超過100個新上市公司，創造就業機會和家庭收入領先全國，我們強勁反彈，大家也應該知道，加州不僅在衛生領域上領導全國，在疫情上也比佛州和德州來得強，不單在經濟上，也在衛生領域上。」

紐森補充，在無家可歸問題、住屋問題方面還需要努力，而加州也正面對乾旱和山火的威脅。

針對共和黨參選人的對手，在對抗疫情方面，反對口罩和疫苗令，紐森說，這個立場令他感到心痛，不知道要多少人失去生命，不知道要有多少人染病後在病床上掙扎，後悔沒有相信科學家說的話。

紐森也說，加州目前也是全國第一個強制州府職員、醫護人員和學校教職人員接種疫苗的州，會隨著疫情的發展制定下一個抗疫方針。

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