民調顯示加州州長罷免選舉支持和反對選民接近（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州選民下個月投票決定是否罷免州長投票,目前的民調顯示,在可能投票的選民中,支持和反對罷免的選民接近,州長紐森周四接受KPIX電視台的訪問,先是回答為什麼選民應該讓他繼續擔任州長。

紐森說:「我對加州引以為榮,在西方民主體制中,加州的成就屬最強,過去5年取得21%的經濟增長,8千億的財政盈餘,超過100個新上市公司,創造就業機會和家庭收入領先全國,我們強勁反彈,大家也應該知道,加州不僅在衛生領域上領導全國,在疫情上也比佛州和德州來得強,不單在經濟上,也在衛生領域上。」

紐森補充,在無家可歸問題、住屋問題方面還需要努力,而加州也正面對乾旱和山火的威脅。

針對共和黨參選人的對手,在對抗疫情方面,反對口罩和疫苗令,紐森說,這個立場令他感到心痛,不知道要多少人失去生命,不知道要有多少人染病後在病床上掙扎,後悔沒有相信科學家說的話。

紐森也說,加州目前也是全國第一個強制州府職員、醫護人員和學校教職人員接種疫苗的州,會隨著疫情的發展制定下一個抗疫方針。

