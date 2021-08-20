美國50歲以下染疫人士入院比率創新高 18歲以下增幅最多

【KTSF 江良慧報導】
白宮在周四表示，過去24小時內，全國接種了超過100萬劑疫苗，是自從7月以來的新高，顯示有更多人打疫苗，不過與此同時也有壞消息，就是有更多人染疫入院，當中不少患者更是年輕人。
Wellstar Health System傳染病預防醫療總監Danny Branstetter說：「我們看到更多受這病毒影響的年輕人需要住院。」
事實上，50歲以下的人，染疫住院比率創新高，當中30至39歲，以及18歲以下未成年人增幅最多。
疾控中心說，增幅比1月初上次高峰更超出三成。
Branstetter說：「病毒正在區分已接種和未接種疫苗的人。」
但美國人口中，只有大約一半是打齊針，而12歲以下兒童，至今都未可以打疫苗。
聯邦醫務總監Vivek Murthy醫生說：「評審新型肺炎疫苗，是FDA首要任務，年底前就可能有疫苗給12歲以下的人。」
至於應否強制戴口罩的問題，除了在不少校區惹起爭議外，在其他場合也一樣，艾奧瓦州最大規模的園遊會，支持和反對戴口罩的人就一樣多。
根據疾控中心的數據，全美有99%人所在地都是應該實施室內強制戴口罩，這也是爭議所在。
田納西州抗疫小組成員Sara Cross醫生說：「說要求或強制戴口罩等於剝奪自由，我認為這種概念就是愚蠢。」
在德州，州長Greg Abbort就San Antonio和Bexar縣的強制口罩令告上法庭，第四上訴庭判他敗訴，維持原判。
另外，波士頓將會從27日開始強制室內戴口罩。
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