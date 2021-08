美國50歲以下染疫人士入院比率創新高 18歲以下增幅最多

【KTSF 江良慧報導】

白宮在周四表示,過去24小時內,全國接種了超過100萬劑疫苗,是自從7月以來的新高,顯示有更多人打疫苗,不過與此同時也有壞消息,就是有更多人染疫入院,當中不少患者更是年輕人。

Wellstar Health System傳染病預防醫療總監Danny Branstetter說:「我們看到更多受這病毒影響的年輕人需要住院。」

事實上,50歲以下的人,染疫住院比率創新高,當中30至39歲,以及18歲以下未成年人增幅最多。

疾控中心說,增幅比1月初上次高峰更超出三成。

Branstetter說:「病毒正在區分已接種和未接種疫苗的人。」

但美國人口中,只有大約一半是打齊針,而12歲以下兒童,至今都未可以打疫苗。

聯邦醫務總監Vivek Murthy醫生說:「評審新型肺炎疫苗,是FDA首要任務,年底前就可能有疫苗給12歲以下的人。」

至於應否強制戴口罩的問題,除了在不少校區惹起爭議外,在其他場合也一樣,艾奧瓦州最大規模的園遊會,支持和反對戴口罩的人就一樣多。

根據疾控中心的數據,全美有99%人所在地都是應該實施室內強制戴口罩,這也是爭議所在。

田納西州抗疫小組成員Sara Cross醫生說:「說要求或強制戴口罩等於剝奪自由,我認為這種概念就是愚蠢。」

在德州,州長Greg Abbort就San Antonio和Bexar縣的強制口罩令告上法庭,第四上訴庭判他敗訴,維持原判。

另外,波士頓將會從27日開始強制室內戴口罩。

