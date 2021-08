【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)周五發出新指引,建議部分人即使已打齊針,也要避免乘坐郵輪去旅行。

CDC指出,較年長的人士、有特定健康狀況的人和孕婦等高風險群組,無論是否接種疫苗,都應避免乘坐郵輪。

CDC更新指引前,當局只建議沒有打針的人士不要上郵輪,CDC指在郵輪上感染新型肺炎的風險高,近幾個月郵輪出現多宗確診個案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。