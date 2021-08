拜登以北約為例 指台灣若遭入侵美國會回應

【有線新聞】

總統拜登重申對台承諾不變,更首次將台灣與北約盟友並列,指若台灣被入侵,美國會回應。美國國務院表示,無修訂對台方針,中方強調一個中國原則是不可逾越的紅線。

隨著美軍撤出,阿富汗控制權極速落入塔利班手中。內地官媒指台灣應汲取教訓,不能依賴美國。

拜登接受美國廣播公司專訪,稱中方言論是意料之內,反駁稱台灣、南韓和北約與阿富汗有根本差異。他解釋雙方協議並非基於當地內戰,而是因為當地有團結的政府,要防範「壞人對他們做壞事」。

拜登強調美國一向信守承諾,以美國對北約第五條的「神聖承諾」為例,指一旦北約盟友受侵犯,美國會有所回應,對台灣、日本、南韓都一樣。

北約第五條列明若有成員國受襲,等同北約全體受襲,會採取包括動武等必要回應。這番言論可能被視為將台灣戰略地位等同於北約盟友,形同打破美國長期對台奉行的「戰略模糊」方針。

美國國務院重申對台方針無改變,以符合一中政策及台灣關係法深化與台灣的聯繫,而美國國內亦有分析認為拜登這次是失言。有美國對台專家指出,華府對台灣僅在1979年斷交前方有過與北約同等的承諾,相信目前亦無意將之恢復。

在北京,中國外交部發言人回應拜登言論,稱台灣與阿富汗確實有根本差異,阿富汗是一個主權國家,而台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是任何國家都不可以逾越的紅綫。

