消息指Amazon計劃開實體店 考慮選址加州俄亥俄州

August 20, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

網購龍頭Amazon積極試驗進軍實體零售百貨店，有消息透露，Amazon計劃開設實體百貨店，第一批試點可能考慮設在加州和俄亥俄州。

店面面積大概3萬平方呎，即是類似Kohl’s或T.J. Maxx的規模，大約等於傳統大型百貨店面積的3分之1。

計劃中的這些實體百貨店，主要是幫助Amazon出售更多衣服和電子產品，實體店的其中一個好處是，顧客可以親身試衣服和觸摸選購電子產品。

消息指出，Amazon兩年前已開始接觸美國一些服裝品牌，有關開設大型百貨店的概念，至於向那些服裝品牌入貨，就仍有待公布，但Amazon也計劃出售自己品牌的產品。

近年來，Amazon收購Whole Foods Market，並開設實體書店和雜貨店，以及沒有收銀員的便利店。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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