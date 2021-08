消息指Amazon計劃開實體店 考慮選址加州俄亥俄州

【KTSF】

網購龍頭Amazon積極試驗進軍實體零售百貨店,有消息透露,Amazon計劃開設實體百貨店,第一批試點可能考慮設在加州和俄亥俄州。

店面面積大概3萬平方呎,即是類似Kohl’s或T.J. Maxx的規模,大約等於傳統大型百貨店面積的3分之1。

計劃中的這些實體百貨店,主要是幫助Amazon出售更多衣服和電子產品,實體店的其中一個好處是,顧客可以親身試衣服和觸摸選購電子產品。

消息指出,Amazon兩年前已開始接觸美國一些服裝品牌,有關開設大型百貨店的概念,至於向那些服裝品牌入貨,就仍有待公布,但Amazon也計劃出售自己品牌的產品。

近年來,Amazon收購Whole Foods Market,並開設實體書店和雜貨店,以及沒有收銀員的便利店。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。