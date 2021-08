東灣680號公路再增設收費快線路段（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

由週五起,東灣680號公路又有多一段路要付錢才可以使用快線。

新的收費快線路段由Martinez至Walnut Creek,長11英里,不過只有南行線才收費,北行線不受影響。

這段南行線收費快線,將連接由Walnut Creek至San Ramon目前已經使用的收費快線,令這條貫穿Contra Costa縣的680公路收費快線,總長度達22英里,並總共有5個收費區域。

新的收費路段本週五早上5點啟用,收費時段是星期一至五早上5點至晚上8點,電子屏幕會顯示價格,路費按車流量計算,越多車就越貴。

使用收費快線的所有車輛,都要備有FasTrak電子收費器,車上有兩人或以上可豁免收費,但就要有FasTrak Flex電子收費器,並撥至2至3人以上的位置。

單獨駕駛的司機付全費,但如果駕駛清潔能源車輛CAV,並使用FasTrak CAV電子收費器,就只需付半價。

