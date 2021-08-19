舊金山華埠中元節慶祝活動週末在勝利堂派福米及禮品（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華埠的中元節慶祝活動上個週末開始，這週末還會在勝利堂派發福米及禮品。

舊金山歷史學家李萱頤說：「對華人來說，龍象徵最強大的動物，因為牠結合了所有動物的最強之處，這也代表多元的力量，也就是我們在美國所要的，當我們向所有文化借助他們最強之處，就會產生出最強大的文化。」

妙蓮仙館館長高嗣正說：「因為現在的疫情還很嚴重，我們希望透過舞火龍這個活動，可以祈求上天將疫情驅除，和為華埠帶來生氣。」

今年中元節的舞火龍活動，上週末在華埠舉行，火龍身上插滿點燃的香，火龍經過之處也燃放爆竹。

本週末還會有中元節活動，包括在週六上午10點，妙蓮仙館會在Stockton街的勝利堂舉行佛、道教儀式，週日同樣上午10點舉行並分發福米。

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