舊金山華埠中元節慶祝活動週末在勝利堂派福米及禮品（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華埠的中元節慶祝活動上個週末開始,這週末還會在勝利堂派發福米及禮品。

舊金山歷史學家李萱頤說:「對華人來說,龍象徵最強大的動物,因為牠結合了所有動物的最強之處,這也代表多元的力量,也就是我們在美國所要的,當我們向所有文化借助他們最強之處,就會產生出最強大的文化。」

妙蓮仙館館長高嗣正說:「因為現在的疫情還很嚴重,我們希望透過舞火龍這個活動,可以祈求上天將疫情驅除,和為華埠帶來生氣。」

今年中元節的舞火龍活動,上週末在華埠舉行,火龍身上插滿點燃的香,火龍經過之處也燃放爆竹。

本週末還會有中元節活動,包括在週六上午10點,妙蓮仙館會在Stockton街的勝利堂舉行佛、道教儀式,週日同樣上午10點舉行並分發福米。

