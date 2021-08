【有線新聞】

美國運輸部對部分中國赴美航班設限,下調載客量至最多四成,反制中方早前類似的限制措施。

美國運輸部宣布對國航、東方航空、南方航空及廈門航空,在四星期內各一班由中國飛往美國的航班實施載客量限制,不得超過四成。

美國政府批評中方的溶斷機制違反兩國航空服務協議,中方上月指5名由舊金山(三藩市)飛往上海的乘客抵埗後確診新型肺炎,之後對美國聯合航空四個定期航班實施限制。

