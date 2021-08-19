塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國

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阿富汗塔利班進佔首都喀布爾第4日，宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國，表明不會奉行民主制度。多個城市繼續反塔利班示威，東部城市阿薩達巴至少7人死亡，亦有武裝分子阻撓民眾到喀布爾機場。

塔利班趁星期四阿富汗獨立日102周年，宣布正式建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。公布新「國旗」，圖案沿用塔利班在1996年至2001年執政時的國徽。

正著手籌組政府的塔利班，分支高層哈卡尼周三在喀布爾，會見屬於阿富汗政府的民族和解高級委員會主席阿卜杜拉，與前總統卡爾扎伊。

塔利班高層向路透社透露新政府計劃採用管治委員會形式，由最高領袖阿洪扎達統領，明言不會有民主制度，因阿富汗無此基礎，稱只會奉行伊斯蘭律法，將安排前政府的人任職，同時呼籲阿富汗軍人投誠，指他們受過西方訓練，塔利班亦需要空軍機師操控攻城奪取的飛機。

多地繼續有反塔利班示威，喀布爾和賈拉拉巴德等數百人上街揮動阿富汗國旗，有人甚至拆下在街道懸掛的塔利班旗，宣稱是合法看守總統的薩利赫在社交網站發文，支持各地的反塔利班示威。

東部城市阿薩達巴，塔利班向持阿富汗國旗的示威者開槍，多人死亡，未知是中槍抑或人踩人身亡。

局勢動盪，繼續有大批人湧到喀布爾機場。外電報道塔利班阻撓民眾到機場，機場外有武裝分子向天開槍，婦孺和小孩立即閃避。塔利班警告無合法文件登機的人要離開機場，機場一帶的混亂亦造成多人死亡。

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