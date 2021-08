塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國

【有線新聞】

阿富汗塔利班進佔首都喀布爾第4日,宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國,表明不會奉行民主制度。多個城市繼續反塔利班示威,東部城市阿薩達巴至少7人死亡,亦有武裝分子阻撓民眾到喀布爾機場。

塔利班趁星期四阿富汗獨立日102周年,宣布正式建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。公布新「國旗」,圖案沿用塔利班在1996年至2001年執政時的國徽。

正著手籌組政府的塔利班,分支高層哈卡尼周三在喀布爾,會見屬於阿富汗政府的民族和解高級委員會主席阿卜杜拉,與前總統卡爾扎伊。

塔利班高層向路透社透露新政府計劃採用管治委員會形式,由最高領袖阿洪扎達統領,明言不會有民主制度,因阿富汗無此基礎,稱只會奉行伊斯蘭律法,將安排前政府的人任職,同時呼籲阿富汗軍人投誠,指他們受過西方訓練,塔利班亦需要空軍機師操控攻城奪取的飛機。

多地繼續有反塔利班示威,喀布爾和賈拉拉巴德等數百人上街揮動阿富汗國旗,有人甚至拆下在街道懸掛的塔利班旗,宣稱是合法看守總統的薩利赫在社交網站發文,支持各地的反塔利班示威。

東部城市阿薩達巴,塔利班向持阿富汗國旗的示威者開槍,多人死亡,未知是中槍抑或人踩人身亡。

局勢動盪,繼續有大批人湧到喀布爾機場。外電報道塔利班阻撓民眾到機場,機場外有武裝分子向天開槍,婦孺和小孩立即閃避。塔利班警告無合法文件登機的人要離開機場,機場一帶的混亂亦造成多人死亡。

