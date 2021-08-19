T-Mobile近5千萬用戶個人資料被盜

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電信營運商T-Mobile證實遭到黑客攻擊後，周三公布受影響的實際情況，有近5千萬用戶的個人資料被盜，包括姓名與社會安全號碼。

T-Mobile周三發布新聞稿，證實從目前調查的部分結果顯示，被盜資料龐大，有大約4780萬人受到這次系統遭網攻事件影響，其中有780萬個用戶是T-Mobile預付（postpaid）帳號用戶，其餘的則是過去的用戶。

令人憂慮的是，被盜取的部分個人資料，包括用戶姓名、出生日期、社會安全號碼，以及駕駛執照號碼等，不過T-Mobile表示，目前沒有跡象顯示，這些被盜取的檔案包含電話號碼、帳戶號碼、密碼，以及財務方面的信息。

另外，T-Mobile表示，有大約85萬活躍預付卡用戶的名字、電話號碼，以及帳號的密碼也遭外洩，目前已經為受影響的客戶重新設定密碼。

有黑客上週日在一個地下論壇聲稱盜取了約1億名T-Mobile用戶的個人資料，包括社會安全號碼、住址和辨認個別移動裝置的IMEI國際移動設備識別碼。

有報導指，涉案的黑客將3千萬個T-Mobile用戶資料，用價值27萬的比特幣出售。

為了彌補用戶的損失，T-Mobile正提供受影響客戶兩年McAfee身份盜竊保護服務，並建議預付卡用戶更改密碼，公司強調周二開始配合執法當局調查事件。

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