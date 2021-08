T-Mobile近5千萬用戶個人資料被盜

【KTSF】

電信營運商T-Mobile證實遭到黑客攻擊後,周三公布受影響的實際情況,有近5千萬用戶的個人資料被盜,包括姓名與社會安全號碼。

T-Mobile周三發布新聞稿,證實從目前調查的部分結果顯示,被盜資料龐大,有大約4780萬人受到這次系統遭網攻事件影響,其中有780萬個用戶是T-Mobile預付(postpaid)帳號用戶,其餘的則是過去的用戶。

令人憂慮的是,被盜取的部分個人資料,包括用戶姓名、出生日期、社會安全號碼,以及駕駛執照號碼等,不過T-Mobile表示,目前沒有跡象顯示,這些被盜取的檔案包含電話號碼、帳戶號碼、密碼,以及財務方面的信息。

另外,T-Mobile表示,有大約85萬活躍預付卡用戶的名字、電話號碼,以及帳號的密碼也遭外洩,目前已經為受影響的客戶重新設定密碼。

有黑客上週日在一個地下論壇聲稱盜取了約1億名T-Mobile用戶的個人資料,包括社會安全號碼、住址和辨認個別移動裝置的IMEI國際移動設備識別碼。

有報導指,涉案的黑客將3千萬個T-Mobile用戶資料,用價值27萬的比特幣出售。

為了彌補用戶的損失,T-Mobile正提供受影響客戶兩年McAfee身份盜竊保護服務,並建議預付卡用戶更改密碼,公司強調周二開始配合執法當局調查事件。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。