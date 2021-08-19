聖荷西校區恢復面授課程 九成教職員已接種疫苗（視頻）

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南灣最大校區聖荷西聯合校區，在睽違了17個月後，周三首次恢復面授課程，無論在室內或室外，學校所有人都必須戴口罩。

聖荷西聯合校區此次重新開放帶來了一個與眾不同的特點，送孩子上學的家長們，在學生下車之前，會被要求填寫一份問卷調查。

當第一輛校車緩緩駛入Graystone小學的停車場，也拉開了聖荷西聯合校區正式恢復面授課程的序幕。

四年級學生Ben Leech表示，他很高興今天開始返校學習，此前他一直在Zoom上網課。

Leech說：「見到朋友和老師讓我激動，上網課有些困難，也有樂趣。」

從現在開始，聖荷西聯合校區的家庭將不能再上網課，學生和家長們必須要錯開接送時間，無論他們是否接種疫苗，都必須每時每刻戴口罩，教室內也已安置玻璃防護板，為學生提供保護。

聖荷西聯合校區更新了防疫指南，如有學生病毒檢測呈陽性，則需要被隔離十天。

家長Kartik Shaa說：「現在新冠和Delta變種肆虐，我們肯定應密切注意它，孩子們17個月來首次走出家門。」

Shaa表示，他的一年級和四年級的孩子，去年在上網課時表現優異，但他說孩子們需要走出家門，他們也需要安全指引。

Shaa說：「我們所做的預防，讓我想及機場的保安，自有其原因，現在同一道理。」

儘管現在不到12歲的兒童還無法接種疫苗，但聖荷西聯合校區報告，90%的教職員工已接種疫苗。

現在聖荷西聯合校區還推出了被稱為「獨立學習」的拓展計劃，大約有500名學生已經報名此計劃，聖荷西聯合校區明確表示，「獨立學習」計劃不是在Zoom上網課。

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