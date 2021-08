聖荷西校區恢復面授課程 九成教職員已接種疫苗（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

南灣最大校區聖荷西聯合校區,在睽違了17個月後,周三首次恢復面授課程,無論在室內或室外,學校所有人都必須戴口罩。

聖荷西聯合校區此次重新開放帶來了一個與眾不同的特點,送孩子上學的家長們,在學生下車之前,會被要求填寫一份問卷調查。

當第一輛校車緩緩駛入Graystone小學的停車場,也拉開了聖荷西聯合校區正式恢復面授課程的序幕。

四年級學生Ben Leech表示,他很高興今天開始返校學習,此前他一直在Zoom上網課。

Leech說:「見到朋友和老師讓我激動,上網課有些困難,也有樂趣。」

從現在開始,聖荷西聯合校區的家庭將不能再上網課,學生和家長們必須要錯開接送時間,無論他們是否接種疫苗,都必須每時每刻戴口罩,教室內也已安置玻璃防護板,為學生提供保護。

聖荷西聯合校區更新了防疫指南,如有學生病毒檢測呈陽性,則需要被隔離十天。

家長Kartik Shaa說:「現在新冠和Delta變種肆虐,我們肯定應密切注意它,孩子們17個月來首次走出家門。」

Shaa表示,他的一年級和四年級的孩子,去年在上網課時表現優異,但他說孩子們需要走出家門,他們也需要安全指引。

Shaa說:「我們所做的預防,讓我想及機場的保安,自有其原因,現在同一道理。」

儘管現在不到12歲的兒童還無法接種疫苗,但聖荷西聯合校區報告,90%的教職員工已接種疫苗。

現在聖荷西聯合校區還推出了被稱為「獨立學習」的拓展計劃,大約有500名學生已經報名此計劃,聖荷西聯合校區明確表示,「獨立學習」計劃不是在Zoom上網課。

