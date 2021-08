Netflix前軟件工程師涉透過內幕交易獲利300萬

【KTSF】

證監會(SEC)表示,有5人,包括3名Netflix前軟件工程師,被控透過內幕交易,從中獲利超過300萬元。

證監會表示,案中的關鍵人物Sung Mo “Jay” Jun,涉嫌在Netflix任職時,和在2017年離職後,以非公開的訂戶增長數據做交易。

當局指,Jun和另外兩名Netflix員工,涉嫌與他人分享資料,其他人就在Netflix公布業績前買賣股票。

證監會指,這個群組以加密通訊軟件來溝通,在3年間獲利310萬元。

據報Netflix將訂戶數據視作機密資料,禁止員工基於這資料,來買賣Netflix股票。

Netflix拒絕評論案件。

