頂級中餐館進駐南灣Westfield Valley Fair購物中心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

又有一家頂級的中餐館進駐南灣,Westfield Valley Fair購物中心。

iChina周三舉行開張儀式,矽谷政商名流應邀出席,iChina號稱是矽谷第一間新美式中餐館,結合傳統的中菜口味及精緻的用餐氣氛。

iChina 執行長Eiko Bao說:「當我回到中國以後,我發現中國美食已大大的改變,在這裡的時候,我們很多地方沒有這麼豪華的一個餐廳,我希望透過我的力量,使我們中國的美食能在美國開發更發揚。」

iChina在籌備期間碰上了新冠疫情,原本要春天開業,延遲到今天。

Bao說:「在疫情期間,有很多招工部分出現很多問題,因為我們現在很多人不願出來工作,變成很多人還在等待還在觀望。」

iChina的設計「旨在喚起宋朝的財富」,以引領中國文藝復興,餐廳的整體設計靈感來自宋徽宗的「千里江山圖」,充滿了綠色、藍色和金黃色的色調。

此外在矽谷,就必須跟科技結合在一起,受到上海和印尼的虛擬用餐體驗的啟發,iChina的業主建造了一個配備八台視頻投影機的私人餐廳,將用餐者傳送到不同的場景,背景取決客人在吃什麼。

營運長兼執行主廚Eddie Lam香港出生,在奧克蘭成長,從小吃中餐的他,希望把中餐文化帶到另一個境界。

Lam說:「我覺得不管實現像,iChina的概念有多難,都是值得的,這個概念代表的不僅僅是食物和友善,它代表華人文化,華裔或移民的身份,第一代移民像我自己,這個地方讓我們可以說,我們尊重並知道我們來自哪裡,我們熱愛我們的傳統,但我們熱愛成為美國人,讓我們向大家展示,我們希望如何以華裔美國人的方式呈現中國文化。」

去年新冠疫情是美國史上餐飲業最慘的一年,3分之1的餐館關閉,但是拜股票持續上漲所賜,還是有高級餐館不畏疫情逆勢開業,鎖定金字塔頂端的客群。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。