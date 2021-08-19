頂級中餐館進駐南灣Westfield Valley Fair購物中心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

又有一家頂級的中餐館進駐南灣，Westfield Valley Fair購物中心。

iChina周三舉行開張儀式，矽谷政商名流應邀出席，iChina號稱是矽谷第一間新美式中餐館，結合傳統的中菜口味及精緻的用餐氣氛。

iChina 執行長Eiko Bao說：「當我回到中國以後，我發現中國美食已大大的改變，在這裡的時候，我們很多地方沒有這麼豪華的一個餐廳，我希望透過我的力量，使我們中國的美食能在美國開發更發揚。」

iChina在籌備期間碰上了新冠疫情，原本要春天開業，延遲到今天。

Bao說：「在疫情期間，有很多招工部分出現很多問題，因為我們現在很多人不願出來工作，變成很多人還在等待還在觀望。」

iChina的設計「旨在喚起宋朝的財富」，以引領中國文藝復興，餐廳的整體設計靈感來自宋徽宗的「千里江山圖」，充滿了綠色、藍色和金黃色的色調。

此外在矽谷，就必須跟科技結合在一起，受到上海和印尼的虛擬用餐體驗的啟發，iChina的業主建造了一個配備八台視頻投影機的私人餐廳，將用餐者傳送到不同的場景，背景取決客人在吃什麼。

營運長兼執行主廚Eddie Lam香港出生，在奧克蘭成長，從小吃中餐的他，希望把中餐文化帶到另一個境界。

Lam說：「我覺得不管實現像，iChina的概念有多難，都是值得的，這個概念代表的不僅僅是食物和友善，它代表華人文化，華裔或移民的身份，第一代移民像我自己，這個地方讓我們可以說，我們尊重並知道我們來自哪裡，我們熱愛我們的傳統，但我們熱愛成為美國人，讓我們向大家展示，我們希望如何以華裔美國人的方式呈現中國文化。」

去年新冠疫情是美國史上餐飲業最慘的一年，3分之1的餐館關閉，但是拜股票持續上漲所賜，還是有高級餐館不畏疫情逆勢開業，鎖定金字塔頂端的客群。

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