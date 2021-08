【KTSF】

影星吳彥祖將會現身舊金山(三藩市)華埠大明星戲院,以及華埠商人協會合辦的吳彥祖粉絲見面會,消息傳出之後,門票很快售罄。

吳彥祖粉絲見面會將於8月28日星期六中午12時,在華埠Jackson街的大明星戲院舉行,門票票價分為25元、50元和VIP250元,已經全部售罄。

這個粉絲見面會標榜可以與這位荷里活影星有親密的對話,屆時吳彥祖會談論他的最新電影Reminiscence,他的電影事業,還有他對於仇恨亞裔和對於罪案的看法,之後有答問環節。

這場活動所有收益將捐贈反仇視亞裔的社區基金,以及捐給非牟利的大明星戲院在華埠推動娛樂和文化活動。

