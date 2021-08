北加州Caldor山火增至5.3萬英畝 威脅7千多民居（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

北加州El Dorado縣發生的Caldor山火,火場面積急增至5.3萬英畝,比周二大近一半。

Caldor山火目前仍然未受控,威脅超過7,500間民居,近7千幾人需要疏散,消防局出動了至少200多名消防員搶救,也出動直升機灌救,乾燥大風的天氣,增加救火難度。

州長紐森除了表示,已經宣佈El Dorado縣進入緊急狀態之外,又指已經從聯邦緊急管理局(FEMA)預留了兩筆山火管理支援金,資助大約75%的救援開支,協助撲滅Caldor山火,以及同時正在發生、目前最大的Dixie山火等。

Dixie山火目前焚燒近64萬英畝土地,橫跨Butte、Plumas和Lassen縣只有33%受控,催毀1,200幢建築物,包括645間民居、1.6萬幢建築物受威脅,山火令3人受傷。

另一方面,Lake縣周三中午12點半爆發一場新山火,Cache山火燒毀了十幾幢建築物,Clearlake和Lower Lake市,大批民眾要強制疏散,火場面積大約是100英畝。

