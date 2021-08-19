北加州Caldor山火增至5.3萬英畝 威脅7千多民居（視頻）

【KTSF 郭柟報導】
北加州El Dorado縣發生的Caldor山火，火場面積急增至5.3萬英畝，比周二大近一半。
Caldor山火目前仍然未受控，威脅超過7,500間民居，近7千幾人需要疏散，消防局出動了至少200多名消防員搶救，也出動直升機灌救，乾燥大風的天氣，增加救火難度。
州長紐森除了表示，已經宣佈El Dorado縣進入緊急狀態之外，又指已經從聯邦緊急管理局（FEMA）預留了兩筆山火管理支援金，資助大約75%的救援開支，協助撲滅Caldor山火，以及同時正在發生、目前最大的Dixie山火等。
Dixie山火目前焚燒近64萬英畝土地，橫跨Butte、Plumas和Lassen縣只有33%受控，催毀1,200幢建築物，包括645間民居、1.6萬幢建築物受威脅，山火令3人受傷。
另一方面，Lake縣周三中午12點半爆發一場新山火，Cache山火燒毀了十幾幢建築物，Clearlake和Lower Lake市，大批民眾要強制疏散，火場面積大約是100英畝。
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