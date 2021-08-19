當局建議接種完整Pifzer或Moderna疫苗人士打加強針（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

由於Delta變種病毒繼續肆虐，和有研究發現疫苗對有症狀感染的效力會隨著時間減退，衛生官員周三表示，接種了完整Pifzer或者Moderna新型肺炎疫苗的美國人，要得到足夠保護，有需要再次接種另一劑疫苗，計劃最快可以在下月展開。

拜登政府終於正式公佈計劃，讓打了兩針MRNA疫苗的人，在第二針8個月後打第三針。

聯邦醫務總監Vivek Murthy醫生說：「我們現在的臨床判斷是，現在時候為新型肺炎疫苗加強劑定下計劃*

當局最快會從9月20日開始提供Moderna和Pfizer疫苗的加強劑讓人接種，目前只等聯邦藥物管理局（FDA）和疾控中心（CDC）評估和許可。

數據顯示，這些疫苗對防止感染新型肺炎後住院和死亡非常有效，但最近有三項研究發現，對有症狀的感染，疫苗效能會隨著時間消退。

CDC總監Rochelle Walensky醫生說：「我們計劃是要保護美國人，和對這病毒先發製人*

與此同時，新型肺炎新症和住院人數都在上升，當中包括12歲以下未能打疫苗的兒童，衛生專家建議在學校全民戴口罩以保障兒童，但部分州長企圖禁止這種要求。

Paul Offit醫生說：「你們有兩種武器，其一是疫苗，另一種就是戴口罩，也是12歲以下兒童的唯一武器。」

雖然有科學數據，但並非所有人願意接種疫苗，也不願意子女戴口罩，令全國各地很多學校和家長關係緊張。

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