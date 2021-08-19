拜登宣布安老院員工必須接種疫苗 州長不可阻學校實施口罩令

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統周三宣布動用聯邦撥款和執行權力，提高安老院職員的疫苗接種率，和阻止州長禁止學校實施強制口罩令。

拜登說：「今天我宣布新行動，若你在安老院工作，服務依靠聯邦醫療保健或低收入醫保的人，你也需要借助疫苗，安老院有超過13萬院友，不幸地在這病毒時期內去世。」

拜登表示，安老院要繼續獲得聯邦撥款，必須要全部員工都接種疫苗，他表示留意到安老院舍得員工接種率落後全國。

此外，拜登也指示，聯邦教育部長使用所有監管權力和法律行動，對付那些反對口罩令的州長，因為他們企圖阻止和恐嚇保護孩子的教育學者。

拜登說：「部份政客企圖把公共安全措施，就是把兒童在學校內戴口罩變成政治紛爭，為自身政治利益。」

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