拜登宣布安老院員工必須接種疫苗 州長不可阻學校實施口罩令

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統周三宣布動用聯邦撥款和執行權力,提高安老院職員的疫苗接種率,和阻止州長禁止學校實施強制口罩令。

拜登說:「今天我宣布新行動,若你在安老院工作,服務依靠聯邦醫療保健或低收入醫保的人,你也需要借助疫苗,安老院有超過13萬院友,不幸地在這病毒時期內去世。」

拜登表示,安老院要繼續獲得聯邦撥款,必須要全部員工都接種疫苗,他表示留意到安老院舍得員工接種率落後全國。

此外,拜登也指示,聯邦教育部長使用所有監管權力和法律行動,對付那些反對口罩令的州長,因為他們企圖阻止和恐嚇保護孩子的教育學者。

拜登說:「部份政客企圖把公共安全措施,就是把兒童在學校內戴口罩變成政治紛爭,為自身政治利益。」

