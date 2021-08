舊金山市府周三起為免疫力低人士打加強針（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市府周三起為一些免疫力低的人士提供第三針,Pfizer或Moderna的新型肺炎疫苗加強針。

這些人士包括正在接受癌症化療的患者、接受器官或幹細胞移植的病人、感染高HIV病毒的人士等,在接種第二劑疫苗後的8個月,可以預約打第三劑加強針,舊金山市府仍建議他們先同醫生商量應否接種第三劑加強針。

聯邦疾控中心(CDC)提醒,他們即使打了第三針,並非代表不會再染疫,必須繼續戴口罩和保持社交距離。

CDC表示,全國目前只有3%人口符合這資格打第三針。

南灣Santa Clara縣公共衛生局都計劃在未來兩星期,提出有關第三劑加強針的安排,當局都推出全新的Vax Mobile流動疫苗接種小貨車,希望能駛入社區,例如商場或市中心,為仍未打針的居民接種疫苗,不須預約,上車就可以打針。

這部車由私營企業集合捐出12.5萬元資金購買,裡面有冰箱和洗手盆等設備,車頂有太陽能電板。

該縣有近86%12歲或以上的居民接種了至少一劑疫苗,是全國接種率最高的縣,但仍有30萬人未打針。

