Alameda縣當局呼籲合資格居民申請緊急租金援助（視頻）

Alameda縣的緊急租金援助計劃,已經派出數千萬元,幫助受到疫情影響的東灣居民,而非白人社區在疫情下,也受到較大的衝擊,有關機構提醒合格民眾提出申請。

東灣居民Anayantzin Amezcua因為面臨逼遷,通過211熱線,聯絡到可以幫助她的社區組織,成功申請到租金補助,縱然面對較長的5個月等待時間,還是得到所需的援助。

Amezcua說:「因為疫情,我失去工作,也是家暴中的受害人,但因為有這個援助項目,我得以延續我的生活。」

Alameda縣府數據顯示,該縣拖欠租金的居民,有9成是非白人,在縣府的緊急租金援助計劃,今年至今有來自聯邦和州府的3千億資金,所有在該縣中位收入80%以下的居民都符合申請。

目前優先處理極低收入人士,也就是中位收入30%以下居民的申請,或是馬上被逼遷的人士,接下來是中位收入80%以下的租戶,或是所住的地方有少過5個單位的租戶,因為這對小房東的影響比較大。

申請合格的居民,最高可以獲得補助12個月的拖欠租金,和未來3個月的租金。

截至8月16日,縣府已經收到約5,400份申請,獲批准的827份申請中,平均獲得15,000元的補助。

這項計劃的撥款將一直延續到該縣宣布疫情緊急狀態結束後的60天。

縣內奧克蘭和Fremont也都有各自類似的租金補助計劃,該縣採取「沒有錯誤選擇」的政策,租戶和房東可以通過不同渠道申請,不同組織則會核對申請,確保不會出現重複分發補助金,也會確保不會出現欺詐個案。

申請的最簡單方法是致電211索取資料。

