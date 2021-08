阿富汗前總統加尼否認帶現金逃亡 美國仍有上萬人滯留阿富汗

【KTSF 張麗月報導】

阿富汗首都喀布爾機場在美軍控制下,已經恢復各國撤僑撤員行動,估計仍有約15,000美國人滯留在阿富汗,總統拜登表示,美軍會留駐當地,直至美國僑民全部撤走為止。

數百名阿富汗人在週三晚上聚集在喀布爾機場外面,試圖找機會進入機場,已經包圍機場的泰利班,每次打開閘門都引來人潮洶湧,迫使泰利班開槍警告,驅趕人群往後退。

這些人並沒有旅行證件,也沒有機位證明,他們看來似是害怕因為曾經為西方人士效勞,而遭到泰利班的清算報復。

而那些曾經替美軍或美國機構做事的阿富汗人,懇求拜登政府放寬繁複的簽證手續。

阿富汗有數以萬計的這類人士,雖然泰利班宣布特赦他們,但按照泰利班過往的行事風格,他們的處境並不安全。

美國國防部表示,美軍飛機會繼續接走數以千計美國僑民和曾經幫過美國的阿富汗人離境。

國防部長Lloyd Austin說:「我了解這國家和人民,我知道誰與我們並肩作戰,我們有道德義務去幫助那些曾經幫過我們的人,我深感這個迫切需要。」

喀布爾機場的軍用區由大約4,500名美軍守衛,機場控制塔也在美軍手上,機場的運作逐步恢復。

但有國會議員就質疑,泰利班是否履行承諾保護機場安全,方便撤離行動。

第一批撤走的是美國公民,然後到持有美國簽證的阿富汗人,跟著是申請特殊移民簽證、曾經幫過美國做事的阿富汗人。

目前仍有多達1.5萬名美國僑民滯留在阿富汗,拜登表示,美軍會留守當地,直至美國僑民全部撤走為止。

另一方面,喀布爾在週末淪陷之後,倉忙逃離阿富汗出走他國的前總統加尼,已經獲得證實他現時身在阿拉伯聯合酋長國。

加尼週三透過Facebook視頻表示,如果他繼續留在阿富汗,他將會被殺害,但他重申,有朝一天會回國。

加尼又否認有報導指他帶走大批金錢,他強調,他離開時是兩手空空,他也指,阿富汗政府倒台是政治的失敗,包括政府領導層、泰利班領導層、國際盟國都失敗,令和平程序變成戰爭程序。

他提到特朗普政府曾預期,阿富汗和平程序能按照阿富汗的經驗及國際標準而實行,但結果並沒有發生,他表示,支持目前仍在進行中的多哈談判,並認為談判必須成功。

多哈多邊談判現時由前阿富汗總統卡才,與全國和解委員會主委阿卜杜拉參與,同泰利班交涉。

