舊金山華埠Z&Y御食園因欠薪被判償還160萬給22員工（視頻）

舊金山(三藩市)華埠人氣川菜館Z&Y御食園,因為積欠員工薪資,被判必須發還160萬給22名員工。

Z&Y御食園跟加州勞工委員會達成和解,將支付160萬給22名員工,包括未付最低工資、超時、換班以及小費,加上和解後的利息,平均每名員工可以獲得7萬3千元。

勞工委員會指出,根據加州勞工法,嚴禁僱主將小費納為己有,御食園的東主光是積欠員工小費就超過40萬。

周二代表出席記者會的前御食園員工,對於結果感到滿意。

前餐館員工John說:「我們很開心,能贏得這次的勝利,對每個人來講,除了拿回我們應拿得錢以外,同時也幫助所有的人了解到,如果你受到不公平待遇,老闆對你們不是遵照勞工法,對你們應有的權利,可以跟華人進步會等組織反應。」

加州勞工委員會在2019年1月接到華人進步會及亞洲法律聯誼會等組織轉介,調查發現御食園沒有依照法規,支付22名侍者及廚房工作人員適當的薪資。

2020年4月,加州勞工委員會向Z&Y御食園東主發出總計超過140萬美元的工資評估和罰款,僱主對此提出上訴,同年9月,加州勞工委員會提起訴訟,起訴餐館老闆的違規行為,包括竊取小費,違反加州帶薪病假法和記錄保存違規行為,在聽證會之前,僱主與勞工委員會達成和解。

華人進步會表示,很多員工擔心僱主報復,所以不敢出來爭取自己權益,這個案子給了很多勞工勇氣。

華人進步會林德樂說:「不單只因為很多時候工作,如果失去工作無法養家,同時很擔心報復的問題,很多打工仔跟我說,如果我站出來後沒工作,或者老闆把我列入黑名單,我好怕以後找不到工作,所以他們面對恐懼,要考慮的事是非常多,這次案件包括賠償給一些受報復的工人。」

過去4年在華人進步會等組織協助下,替被積欠工資的勞工爭取到超過一千萬的欠薪。

值得一提的是,御食園被列為2018年米其林超值餐廳「必比登」推介,總統奧巴馬2015年到訪舊金山也駐足品嚐。

