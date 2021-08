【KTSF】

德州州長辦公室周二發布一份聲明,確認州長Greg Abbott在周二的新冠病毒檢測中呈陽性。

德州共和黨籍州長Abbot已經接種完整疫苗,並且每天接受病毒檢測,這次是Abbot第一次病毒檢測呈陽性。

目前他正在州長官邸進行隔離,接受再生元抗體治療,所有與他有近距離接觸的人也已經接到通知。

目前Abbot總體感覺良好,沒有大的不適,夫人Cecilia Abbot的檢測為陰性。

周二州長辦公室發布的聲明還說,Abbot正在與當地官員和有關機構通話,以確保州政府順利有效地運作。

