阿富汗局勢動盪,多個城市爆發反塔利班示威。據報塔利班在第五大城市賈拉拉巴德首次實彈鎮壓示威者,最少3人死亡、多人受傷,消息指死者包括一名記者。

反對塔利班的示威蔓延到東部城市賈拉拉巴德,市中心傳出槍聲。數百人湧上街,部分人揮舞阿富汗國旗。

事源塔利班在賈拉拉巴德懸掛白色塔利班旗幟,觸發不滿。有人爬上建築物企圖拆旗,遭塔利班槍手實彈鎮壓。

網上有片段聲稱多名外媒員工被塔利班武裝分子毆打,當地傳媒報道一個伊朗記者身亡。

據報另外最少兩個地方都有反對塔利班的示威,在北部潘傑希爾河谷 ,有聲稱支持副總統薩利赫的人駕車上街,車上插有對抗塔利班組織「北方聯盟」的旗幟。

鄰國塔吉克,阿富汗大使館的人員更在辦公室懸掛薩利赫的肖像,說他才是合法的看守總統。

喀布爾機場附近一度升起黑煙,據報武裝分子突破封鎖線,嘗試阻止民眾登上撤僑航班,觸發人踩人、多人受傷。