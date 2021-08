【KTSF】

泰利班周二召開記者會,重申國家將會實現和平,並承諾所有阿富汗人都會安全,以及所有阿富汗婦女的權益都會得到保障。

在記者會上,泰利班發言人承諾,阿富汗將會實現和平,所有阿富汗人將會得到安全,以及根據伊斯蘭法律,所有阿富汗婦女都有權接受教育,以及可以工作,婦女的權益在伊斯蘭法制的框架下受到保護,不會受到歧視和暴力對待。

此外,泰利班也聲稱,不會對外國公民、使館人員、聯合國機構和外國組織採取報復行動,但國際社會必須尊重泰利班的宗教傳統核心價值。

