學生如曾接觸確診者 加州公共健康部隔離指引是甚麼（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區學校陸續開學,已經出現有學生確診個案,如果學生確診,加州公共健康部的隔離指引是甚麼呢?

根據加州公共健康部指引,如果學生接觸過新冠病毒,還是可以繼續留在學校上課,因為根據科學數據證明,當雙方在校內接觸到新冠病毒時都有戴上口罩,則不太可能在校內傳播,學生可以繼續面對面的學習,因為學生和受新冠病毒感染者都戴了口罩,而繼續留在學校學習,稱之為「修改過的隔離」。

根據加州指引,暴露於新冠病毒的無症狀未接種疫苗的學生,符合「修改過隔離」資格。

這個「修改過的隔離」,允許學生繼續面對面教學,但室內室外都繼續戴口罩,除用餐外,他們也可以搭校車,但避免在學校進行所有課外活動,包括體育、演奏某些樂器和社區相關活動。

在修改過的隔離期間,會對學生做新冠病毒測試,以提供額外的保護及監測,修改過的隔離是要讓學生減少缺課的天數。

以上是加州公共衛生部針對K到12年級的指引,不過大部分的學區都是遵照縣的衛生指引,而學區也有權利做出更嚴格的要求,通常如果有學生確診,學區不會通知全體家長,但是會通知密切接觸者及其家長。

