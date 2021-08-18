Santa Clara縣警長Laurie Smith拒絕辭職（視頻）

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近來被指管理監獄不善，侵犯囚犯公民權利，兼且超支過度的Santa Clara縣縣警長Laurie Smith，被聖荷西市長等多人呼籲辭職，Smith周二表示她不會辭職。

Smith周二舉行新聞發布會，對聖荷西市長Sam Liccardo呼籲她辭職的事第一次作出回應。

Smith總共用了45分鐘解釋說，她不會辭職，直到記者要求她回應Liccardo敦促她辭職的事情後，Smith才發表聲明，引用二次大戰美國一位將軍不會投降的回應名言，顯示不辭職放棄。

Smith說：「我沒有看他的新聞發布會，我當然聽說過，然後我們將要做調查，看看真相如何，目前我不會辭職，對於此事的總結，我引用（二次大戰）一名將軍的名言—瘋子！我們還有很多事要做。」

新聞發布會的大部分時間裡，Smith警長都在談論在她監督下監獄的發展，她表示，即使目前人手短缺，她的部門也一直在促進有意義的變革。

Smith還指出，監獄大約缺少133名員工，其中包括衛生專業人員，她歡迎對監獄的運作方式展開調查。

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