Santa Clara縣警長Laurie Smith拒絕辭職（視頻）

近來被指管理監獄不善,侵犯囚犯公民權利,兼且超支過度的Santa Clara縣縣警長Laurie Smith,被聖荷西市長等多人呼籲辭職,Smith周二表示她不會辭職。

Smith周二舉行新聞發布會,對聖荷西市長Sam Liccardo呼籲她辭職的事第一次作出回應。

Smith總共用了45分鐘解釋說,她不會辭職,直到記者要求她回應Liccardo敦促她辭職的事情後,Smith才發表聲明,引用二次大戰美國一位將軍不會投降的回應名言,顯示不辭職放棄。

Smith說:「我沒有看他的新聞發布會,我當然聽說過,然後我們將要做調查,看看真相如何,目前我不會辭職,對於此事的總結,我引用(二次大戰)一名將軍的名言—瘋子!我們還有很多事要做。」

新聞發布會的大部分時間裡,Smith警長都在談論在她監督下監獄的發展,她表示,即使目前人手短缺,她的部門也一直在促進有意義的變革。

Smith還指出,監獄大約缺少133名員工,其中包括衛生專業人員,她歡迎對監獄的運作方式展開調查。

