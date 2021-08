疫情期間更多年輕人因飲食失調接受治療

【KTSF 韓千繪報導】

根據調查,有超過百萬的美國人一生都在與飲食失調作鬥爭,而在新冠疫情期間,美國各地的醫生發現,有越來越多的年輕人被這種嚴重時會致命的精神疾病所困擾,有什麼跡象父母應該多加注意呢?

全美各地的醫生已經持續多年報告飲食失調的人數增加,現在更是如此。

阿特蘭大兒童醫療機構Holly Gooding醫生說:「在疫情期間的卻有所增加。」

在亞特蘭大兒童保健中心因飲食失調而接受治療的人數持續增長,2019年住院治療人數是108人,2020年達到174人,而今年僅到目前為止已經有156人。

Gooding醫生說:「我們認為這與脫離正常環境,例如學校,和讓孩子與他人保持聯繫的體育運動,以及花更多時間上網和更多時間在家有關。」

Gooding醫生專攻青春期醫學,她提醒父母要注意孩子的一些代表性跡象,比如比平時吃得多或少,少吃或不吃他們以前曾經喜歡的食物,避免和家人或是朋友一起用餐,吃完飯馬上去洗手間,或是馬上去運動。

還有就是體重的明顯變化,有時是增加有時是減少,同時父母的榜樣作用也很重要。

Gooding醫生說:「避免談論食物的好壞,避免談論自己的身體好壞,避免關註體重或體型。」

家長如果看到孩子有問題的跡象,一定要與家庭醫生聯絡,檢查孩子的成長曲線,看看是否有異常。

Gooding醫生還表示,飲食失調可能出現在任何年齡、任何性別和任何種族,但是由於過度關注體型引發的疾病,往往在青少年早期發病,在12歲到16歲之間達到頂峰。

