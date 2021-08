【KTSF】

本台報導過,居住在舊金山(三藩市)列治文區84歲的馮張琼珍婆婆,5月底離家散步後失蹤,中半島Pacifica的海面6月發現浮屍,San Mateo縣法醫官辦事處,證實死者是馮張琼珍。

84歲的馮張琼珍,5月28日星期五離開位於列治文區的家,外出散步後失蹤,家人表示,馮婆婆失蹤之前,有加州公路巡警(CHP)開車載她到Marina區Safeway超市附近的街道,之後就音訊全無。

6月10日,有人在中半島Pacifica的Pedro Point海面上發現浮屍,法醫證實死者就是馮婆婆,究竟馮婆婆為何會在海灣之中,目前仍然未知。

