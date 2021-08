喀布爾機場重開軍用區由美軍把守 協助撤僑行動

【KTSF 張麗月報導】

泰利班控制了阿富汗一日後,首都喀布爾周二的情況平靜,泰利班在各處設立檢查站,首都機場現已重開軍用區,由美軍把守,以便航機疏散撤僑撤員,而泰利班就進駐民用區,阻止民眾進入。

首都喀布爾國際機場正逐步重開,方便疏散行動,機場也已由外國部隊保護,包括有數以千計美軍駐守,幫助當地的緊急疏散行動。

近日來,成千上萬阿富汗人逃亡,逼爆喀布爾機場,當美軍飛機開始起飛時,仍然有一些人試圖追趕上飛機的畫面已經傳遍整個世界,一幕一幕出現的是絕望、悲傷和恐慌的情景。

面對阿富汗的難民潮,總統拜登已經指示國務卿從緊急難民及移民援助資金中,動用最多5億元撥款,以及從美國公民及移民服務署調派人手到德州、威斯康辛或加州,協助處理大約2.2萬名來自阿富汗申請特別移民簽證。

國防部處理阿富汗特殊移民簽證的總監Garry Reid說:「達到這些地點的人,將預先接受國土安全部審查才可入境,然後抵步後,接受全面移民審查程序。」

但國家安全官員表示,可能有多達6萬名阿富汗人,合資格申請難民或特別移民簽證,而這個人數還未包括他們的家人。

其他國家也擔心阿富汗正出現難民潮,5個地中海國家,包括意大利、希臘和西班牙,已經要求召開歐盟層面的談判,以便應對阿富汗人大批湧到歐洲的問題,阿富汗人也可能湧到伊朗、巴基斯坦和土耳其。

加拿大上星期就表示,將會重新安置超過兩萬名阿富汗公民,他們可能受到泰利班針對,當中包括婦女領袖、爭取權益工作者,以及同志等,以及將阿富汗翻譯人員及家人盡快撤離當地。

另外,非洲國家盧旺達也表示,願意收容2千名阿富汗難民。

