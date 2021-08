海地地震造成近2千人死亡 3萬多間房屋被毀

【KTSF】

據海地民防局的消息,上週六在海地發生的7.2級地震,造成近2千人死亡,3萬7000間房屋被毀。

根據海地氣象部門報告,大西洋熱帶風暴Grace已經登陸海地,令地震救援和災后重建工作,困難進一步加大。

海地西南部地區一夜之間遭遇雨災和風災,官員們警告說,某些地區的降雨量可能達到15英寸,就連首都太子港也難逃一劫,大雨傾盆直下。

Grace登陸的同一天,海地民防局將地震造成的死亡人數提高到1,941人,受傷人數增加到9,900人。

Grace周二緩慢經過海地西南部的蒂伯龍半島,在登陸牙買加和古巴東南部時,極有可能引發當地的泥石流和山洪暴發。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。