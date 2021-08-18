舊金山公車局禁華埠一段道路停車惹商戶不滿（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠Clay街和Sacramento街早上以及下午部分時段，最近開始不准停車，有商戶感到不滿，周二與舊金山交通局的官員在華埠會面。

今年6月開始，Powell街至Grant Ave之間的Clay街和Sacramento街，增加了不准停車的時間，單向行車的Clay街向金融區方向右手邊的停車位，星期一到星期五上午7時到9時，下午3時到6時不准停車。

新措施實行之後，有人看到這裡經常有汽車收到罰單，甚至被拖車，而Sacramento街不准停車的時間也延長了。

華埠商戶聯會會長邵旗謙（Ed Siu）說：「而在Sacramento街，更離譜的是，3時到7時不准停車，上山的右手邊，左手邊4時到6時都不准停車，整條街都不准停車，這是極不合理的，所以希望公車局聽我們的意見。」

新的停車時段星期一到五實行，星期六，日不受影響，舊金山交通局這樣做，是為了行走華埠的一號巴士行車更順暢，避免塞車而導致延誤。

交通局周二派出專人，以及會講中文的職員，與華埠商戶會面，視察受影響的路段了解實況，聽取意見，從而檢討新的規定。

有商戶指出，下午不准停車時段，乘坐一號巴士的乘客數目不多，但減少了停車位，影響了商戶的生意。

邵旗謙說：「我們希望取消不准停車，因為我們很需要這些停車位，因為現時許多華埠餐館，佔用停車位用作室外用餐，所以已經少了許多停車位，我們希望政府和公車局看見問題的存在，給我們停車位。」

周二的會議結束後，交通局的代表表示，已經記下商戶提出有關行車線以及停車位的問題，將會內部商討，有關停車問題的轉變，下一步會再向商戶匯報進展。

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