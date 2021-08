舊金山公車局禁華埠一段道路停車惹商戶不滿（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠Clay街和Sacramento街早上以及下午部分時段,最近開始不准停車,有商戶感到不滿,周二與舊金山交通局的官員在華埠會面。

今年6月開始,Powell街至Grant Ave之間的Clay街和Sacramento街,增加了不准停車的時間,單向行車的Clay街向金融區方向右手邊的停車位,星期一到星期五上午7時到9時,下午3時到6時不准停車。

新措施實行之後,有人看到這裡經常有汽車收到罰單,甚至被拖車,而Sacramento街不准停車的時間也延長了。

華埠商戶聯會會長邵旗謙(Ed Siu)說:「而在Sacramento街,更離譜的是,3時到7時不准停車,上山的右手邊,左手邊4時到6時都不准停車,整條街都不准停車,這是極不合理的,所以希望公車局聽我們的意見。」

新的停車時段星期一到五實行,星期六,日不受影響,舊金山交通局這樣做,是為了行走華埠的一號巴士行車更順暢,避免塞車而導致延誤。

交通局周二派出專人,以及會講中文的職員,與華埠商戶會面,視察受影響的路段了解實況,聽取意見,從而檢討新的規定。

有商戶指出,下午不准停車時段,乘坐一號巴士的乘客數目不多,但減少了停車位,影響了商戶的生意。

邵旗謙說:「我們希望取消不准停車,因為我們很需要這些停車位,因為現時許多華埠餐館,佔用停車位用作室外用餐,所以已經少了許多停車位,我們希望政府和公車局看見問題的存在,給我們停車位。」

周二的會議結束後,交通局的代表表示,已經記下商戶提出有關行車線以及停車位的問題,將會內部商討,有關停車問題的轉變,下一步會再向商戶匯報進展。

