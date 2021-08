聯邦政府擬建議接種兩劑新冠疫苗人士打第三針

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦政府官員據說正草議接種了兩劑Pfizer或Moderna疫苗的每個美國人,應該打第三針,但包括世界衛生組織在內的一些人就持相反意見。

在打齊針之後8個月接種加強劑,據說是衛生官員領導層的計劃。

布朗大學急症醫學教授Megan Ranney說:「拜登政府基於數據作出建議,數據仍屬初步,這些加強針仍未獲FDA批准用於所有人,除了免疫系統受壓者。」

不過消息說,已經接種Pfizer或Moderna兩劑疫苗的人,9月中到9月底可能已經有得打第三針。

Ranney說:「這是主動進取的預期看法,推斷有更多數據顯示兩種情況,就是疫苗效能隨著時間減弱,以及Delta變種更加猖狂。」

但新冠疫苗在世界上其它地方供應依然短缺,因此有人表示,不應該太快為第三針背書。

世界衛生組織說,兩劑的mRNA疫苗,可以提供長期的免疫力,他們聲稱不會改變建議,除非有新的科學證明。

世衛緊急計劃發言人Maria Van Kerkhove說:「全世界的容易感染者,以及高風險人士和醫護人員,要先打第一、第二針,之後才應該輪到一些國家的某個比例或全部人口去接種第三劑。」

而前線工作的醫生認為,目前當務之急其實是要有更多人打第一針。

Ranney說:「在疫情此刻,疫苗能有效預防。」

有消息指,拜登總統會在星期三在白宮講述有關加強劑疫苗的事情。

