聯邦政府擬建議接種兩劑新冠疫苗人士打第三針

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦政府官員據說正草議接種了兩劑Pfizer或Moderna疫苗的每個美國人，應該打第三針，但包括世界衛生組織在內的一些人就持相反意見。

在打齊針之後8個月接種加強劑，據說是衛生官員領導層的計劃。

布朗大學急症醫學教授Megan Ranney說：「拜登政府基於數據作出建議，數據仍屬初步，這些加強針仍未獲FDA批准用於所有人，除了免疫系統受壓者。」

不過消息說，已經接種Pfizer或Moderna兩劑疫苗的人，9月中到9月底可能已經有得打第三針。

Ranney說：「這是主動進取的預期看法，推斷有更多數據顯示兩種情況，就是疫苗效能隨著時間減弱，以及Delta變種更加猖狂。」

但新冠疫苗在世界上其它地方供應依然短缺，因此有人表示，不應該太快為第三針背書。

世界衛生組織說，兩劑的mRNA疫苗，可以提供長期的免疫力，他們聲稱不會改變建議，除非有新的科學證明。

世衛緊急計劃發言人Maria Van Kerkhove說：「全世界的容易感染者，以及高風險人士和醫護人員，要先打第一、第二針，之後才應該輪到一些國家的某個比例或全部人口去接種第三劑。」

而前線工作的醫生認為，目前當務之急其實是要有更多人打第一針。

Ranney說：「在疫情此刻，疫苗能有效預防。」

有消息指，拜登總統會在星期三在白宮講述有關加強劑疫苗的事情。

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