在美阿富汗人憂家人安危 談移民美國經歷（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著塔利班完全掌控阿富汗,許多曾經為美軍或美國公司做事的阿富汗人民面對報復,目前也開始躲藏起來。

40歲的Nasir Rashha因為還有家人留在喀布爾,擔心他們的安全,所以側面接受本台訪問。

Nasir說:「我的妹夫和岳父躲在他們的家中不敢出門,他們說塔利班正在找曾經為美國公司做過事的人。」

目前住在沙加緬度已經移居美國5年,Nasir曾經被一間國際建築公司的美籍上司僱傭十年,從司機到資深保安經理,公司負責建造美資的軍事建設,例如機場跑道。

Nasir表示,進口的建築配備和用料都由他的團隊負責運送到建築地點。

他回想起運送過程,經常受到例如路邊炸彈和敢死襲擊,也每個月接到最少兩通塔利班分子打給他的恐嚇電話,警告他放棄和美國公司做事。

Nasir說:「我每個早上去上班時,都感覺可能不會安全的回到家,因為沒有人知道阿富汗的局勢,但是我們還是要靠運氣生活。」

當他知道美國設有阿富汗特別移民簽證之後,就提出申請,他在2015年和妻子和4個孩子移居到沙加緬度。

塔利班控制所有阿富汗,阿富汗人逃往機場的消息,令Nasir陷入深感困擾不安。

Nasir說:「這令人心痛,我昨天在健身房開始運動時,不到20分鐘,一想到我的國家就哭了起來,拿了我的包就必須離開。」

有無數的阿富汗人沒有和他一樣幸運,妹夫申請特別移民簽證的過程,因為許多有許多的手續關卡,而4年後還在處理中,申請過程必須有公司人事部的證明,和直接上司的背書、個人證件等。

Nasir的美籍上司、前美國陸軍特種部隊特工Scott Grasser,之後受僱執行承包公司的保安工作,一度是4,500人的上司,多年來,為超過50名阿富汗人證明他們的工作經驗,成功申請移民,近幾個月,也一直在為前僱員準備證明信。

Nasir說:「我把我的上司證明信寫得更簡單易懂,5分鐘內能清楚知道信件內容,所有所需要的,例如姓名、出生日期等,都按照順序提供,我現在也要求涉及公司的人事部以同樣的方式寫這些信。」

因為阿富汗局勢失控,Nasir和前上司也在過去幾天在社交媒體提供申請特別簽證的訊息,協助申請人解答問題。

Nasir說,單單週一晚上,就收到超過兩百個詢問,他都一一回答。

Nasir說:「一些人原本認為不會來美國,認為可以留在阿富汗,但是見到現在的局勢,改變主意。」

Nasir也說,他最好的朋友Ahmadzai曾是為美軍當翻譯,現在同樣移民到沙加緬度,但是特別簽證移民只准許伴侶和孩子,而不能連帶家長,Ahmadzai是獨生子,在這裡的生活安全,但是還會擔心近70歲帶有慢性病的父親面對塔利班的報復,因此他們也希望人們能夠像民選官員反映,應該修改對阿富汗特別移民簽證的規定,讓這些曾經幫過美國政府與公司的阿富汗人能夠安全生活。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。