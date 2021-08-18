在美阿富汗人憂家人安危 談移民美國經歷（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著塔利班完全掌控阿富汗，許多曾經為美軍或美國公司做事的阿富汗人民面對報復，目前也開始躲藏起來。

40歲的Nasir Rashha因為還有家人留在喀布爾，擔心他們的安全，所以側面接受本台訪問。

Nasir說：「我的妹夫和岳父躲在他們的家中不敢出門，他們說塔利班正在找曾經為美國公司做過事的人。」

目前住在沙加緬度已經移居美國5年，Nasir曾經被一間國際建築公司的美籍上司僱傭十年，從司機到資深保安經理，公司負責建造美資的軍事建設，例如機場跑道。

Nasir表示，進口的建築配備和用料都由他的團隊負責運送到建築地點。

他回想起運送過程，經常受到例如路邊炸彈和敢死襲擊，也每個月接到最少兩通塔利班分子打給他的恐嚇電話，警告他放棄和美國公司做事。

Nasir說：「我每個早上去上班時，都感覺可能不會安全的回到家，因為沒有人知道阿富汗的局勢，但是我們還是要靠運氣生活。」

當他知道美國設有阿富汗特別移民簽證之後，就提出申請，他在2015年和妻子和4個孩子移居到沙加緬度。

塔利班控制所有阿富汗，阿富汗人逃往機場的消息，令Nasir陷入深感困擾不安。

Nasir說：「這令人心痛，我昨天在健身房開始運動時，不到20分鐘，一想到我的國家就哭了起來，拿了我的包就必須離開。」

有無數的阿富汗人沒有和他一樣幸運，妹夫申請特別移民簽證的過程，因為許多有許多的手續關卡，而4年後還在處理中，申請過程必須有公司人事部的證明，和直接上司的背書、個人證件等。

Nasir的美籍上司、前美國陸軍特種部隊特工Scott Grasser，之後受僱執行承包公司的保安工作，一度是4,500人的上司，多年來，為超過50名阿富汗人證明他們的工作經驗，成功申請移民，近幾個月，也一直在為前僱員準備證明信。

Nasir說：「我把我的上司證明信寫得更簡單易懂，5分鐘內能清楚知道信件內容，所有所需要的，例如姓名、出生日期等，都按照順序提供，我現在也要求涉及公司的人事部以同樣的方式寫這些信。」

因為阿富汗局勢失控，Nasir和前上司也在過去幾天在社交媒體提供申請特別簽證的訊息，協助申請人解答問題。

Nasir說，單單週一晚上，就收到超過兩百個詢問，他都一一回答。

Nasir說：「一些人原本認為不會來美國，認為可以留在阿富汗，但是見到現在的局勢，改變主意。」

Nasir也說，他最好的朋友Ahmadzai曾是為美軍當翻譯，現在同樣移民到沙加緬度，但是特別簽證移民只准許伴侶和孩子，而不能連帶家長，Ahmadzai是獨生子，在這裡的生活安全，但是還會擔心近70歲帶有慢性病的父親面對塔利班的報復，因此他們也希望人們能夠像民選官員反映，應該修改對阿富汗特別移民簽證的規定，讓這些曾經幫過美國政府與公司的阿富汗人能夠安全生活。

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