全美各地學童陸續回校上課 當局預計新症會繼續增加

【KTSF 江良慧報導】

Delta病毒肆虐導致新型肺炎病例急升,隨著全國各地的學童陸續回校上課,預計新症會繼續增加,疫情或會惡化,有關方面因此加緊宣傳,推動未打針的人盡快接種疫苗。

隨著全國的新增病例攀升,回校上課防疫措施成為最新的疫情戰場,有衛生官員警告,隨著Delta變種廣泛傳播,美國的新症很快會上升至每天2萬宗,對未打疫苗人士構成重大風險。

國家衛生研究所所長Francis Collins說:「我們只能說這將會急升,而且沒有跡象會到頂。」

在部份的州,恢復面授課程的師生,在是否戴口罩方面訊息混亂,佛州和德州州長都發出行政命令,禁止學校實施強制口罩令,但部分校區,包括德州休斯敦就違抗命令,要求學校所有人戴口罩。

達拉斯獨立校區總監Michael Hinojosa說:「我們將會很仁慈,我們會給他們時間遵守,但我們不會讓他們與其他學生混在一起。」

聯邦教育部向佛州州長Ron DeSantis及德州州長Greg Abbott發信,表明會支持要師生戴口罩的校區,根據聯邦疾控中心(CDC)數據,目前有更多兒童因為新型肺炎住院,17歲及以下患者上星期要住院的人數,比前一個星期多了21%,俄勒岡州將派遣國民警衛軍幫助受壓的醫院系統,衛生官員就堅稱,接種疫苗是減慢傳播的最有效方法,不過目前接種完整疫苗的美國人不足51%。

Collins說:「令人心碎的狀況,9千萬人仍未打疫苗,面對病毒坐以待斃,這就是我們身處困境。」

