全美各地學童陸續回校上課 當局預計新症會繼續增加

【KTSF 江良慧報導】

Delta病毒肆虐導致新型肺炎病例急升，隨著全國各地的學童陸續回校上課，預計新症會繼續增加，疫情或會惡化，有關方面因此加緊宣傳，推動未打針的人盡快接種疫苗。

隨著全國的新增病例攀升，回校上課防疫措施成為最新的疫情戰場，有衛生官員警告，隨著Delta變種廣泛傳播，美國的新症很快會上升至每天2萬宗，對未打疫苗人士構成重大風險。

國家衛生研究所所長Francis Collins說：「我們只能說這將會急升，而且沒有跡象會到頂。」

在部份的州，恢復面授課程的師生，在是否戴口罩方面訊息混亂，佛州和德州州長都發出行政命令，禁止學校實施強制口罩令，但部分校區，包括德州休斯敦就違抗命令，要求學校所有人戴口罩。

達拉斯獨立校區總監Michael Hinojosa說：「我們將會很仁慈，我們會給他們時間遵守，但我們不會讓他們與其他學生混在一起。」

聯邦教育部向佛州州長Ron DeSantis及德州州長Greg Abbott發信，表明會支持要師生戴口罩的校區，根據聯邦疾控中心（CDC）數據，目前有更多兒童因為新型肺炎住院，17歲及以下患者上星期要住院的人數，比前一個星期多了21%，俄勒岡州將派遣國民警衛軍幫助受壓的醫院系統，衛生官員就堅稱，接種疫苗是減慢傳播的最有效方法，不過目前接種完整疫苗的美國人不足51%。

Collins說：「令人心碎的狀況，9千萬人仍未打疫苗，面對病毒坐以待斃，這就是我們身處困境。」

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