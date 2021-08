【KTSF】

流動通訊服務供應商T-Mobile周一證實發生資料外洩事件,有大約1億名手機用戶受影響。

有黑客周日在一個地下論壇聲稱,盜取了約1億名用戶的個人資料,包括社會安全號碼、住址和辨認個別移動裝置的IMEI國際移動設備識別碼。

T-Mobile周一回應今日美國查詢時承認發生資料外洩,T-Mobile表示,已經堵塞了黑客讀取資料的漏洞,並且就事件展開調查,會盡快通知受影響客戶。

今次已經已經是近年來,T-Mobile第三次發生資料外洩。

