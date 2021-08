【KTSF】

舊金山(三藩市)今年4月到8月期間,市內多間華裔經營的店鋪被人惡意破壞打爛玻璃,警方拘捕了一名疑犯,他面臨仇恨犯罪的起訴。

36歲被告Derik Barreto周一下午在舊金山高等法院提堂,他需要葡萄牙語傳譯服務,法官將聆訊延後至星期四。

地檢處對被告提出33項控罪,包括仇恨犯罪,被告涉嫌對市內20間華裔經營的店鋪惡意破壞,犯案時踩著滑板,使用彈弓或硬物打爛店鋪的玻璃,並進入部份店鋪偷竊。

地檢處表示,被告的犯罪行為是出於種族動機,專門針對華裔擁有的商業,所以對被告提出仇恨犯罪附加罪名。

被告還面對惡意破壞、盜竊、藏有盜竊工具等罪名,被告保釋金為2萬元,目前被扣留在縣監獄。

